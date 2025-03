INFO economic

l România are un deficit comercial consistent, care a crescut an de an, a declarat şeful de cabinet al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, Vladimir Alexandrescu.

„România a ajuns la un nivel al exporturilor de 92,6 miliarde de euro în 2024 şi al importurilor de 133,4 miliarde de euro. Deci, este un deficit comercial consistent care a crescut an de an, în condiţiile în care la foarte multe categorii de produse manifestăm un minus al exporturilor faţă de importuri din punct de vedere valoric”, a explicat Alexandrescu.







l Valoarea pieţei de comerţ electronic din România va depăşi opt miliarde de euro, în 2025, după ce în 2024 a ajuns la 7,7 miliarde de euro, arată estimările cuprinse într-un raport de specialitate.

Potrivit ediţiei a doua a „eCommerce Insights 2025”, realizată de MerchantPro, în ciuda contextului geopolitic şi socio-economic dificil, piaţa locală de eCommerce a arătat o rezilienţă ridicată şi o capacitate bună de adaptare, marcând o creştere de 8%, semnificativ superioară creşterii economice (1%), aliniată cu evoluţia retailului total (+8,4% pentru primele 11 luni din 2024).







l Câştigul salarial mediu brut a fost de 8.910 lei, în ianuarie 2025, cu 341 de lei sub valoarea din luna decembrie 2024, în timp ce media netă s-a situat la 5.328 de lei, în scădere cu 5,6%, informează Institutul Naţional de Statistică.

Pe ansamblu, în ianuarie 2025, valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în activităţile de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice) - de 11.437 lei, şi în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului (10.877 lei).