Investiţii de miliarde! 68 de linii de cale ferată din incinta Portului Constanţa, modernizate în 2023

În cursul anului 2023, la nivelul SRCF Constanţa au fost finalizate mai multe proiecte de reparaţii şi întreţinere a infrastructurii feroviare - cale ferată, instalaţii CCS-T, IFTE, pasaje etc. Nu mai puţin de 68 de linii de cale ferată din incinta Portului Constanţa au fost modernizate în 2023 şi tot anul trecut, au fost iniţiate noi proiecte care se află în diverse stadii de execuţie.La capitolul proiecte finalizate în 2023, se remarcă încheierea lucrărilor de reparaţii şi întreţinere a infrastructurii feroviare publice aflată în incinta Portului Constanţa - Prioritatea 2 - loturile 1, 2 şi 3, a lucrărilor de întreţinere şi reparaţie linii CF - Linia 810 A Dorobanţu-Medgidia, lucrări de reparaţii pentru ridicare restricţiilor de viteză pe linii curente şi directe-trecere la nivel staţia Lehliu etc.De asemenea, anul trecut, au fost demarate lucrările de reparaţii şi întreţinere a infrastructurii feroviare publice aflată în incinta Portului Constanţa, care constau în înlocuirea suprastructurii feroviare pe şapte linii, totalizând 1,450 km, şi înlocuirea a 14 aparate de cale şi a seturilor de traverse speciale din lemn, la patru aparate de cale.A fost semnat contractul de atribuire „Reabilitarea şi electrificarea liniei CF 816 Palas - Port A, consolidare tunel km. 224+670 - 225+160 pentru a asigura al doilea acces feroviar în Portul Constanţa - expertiză şi DALI“, iar în această privinţă se aşteaptă acum aprobarea indicatorilor tehnico-economici.Un proiect foarte important este cel ce vizează electrificarea şi reabilitarea liniei de cale ferată existentă, pe tronsonul CF Constanţa - Mangalia. Proiectul a fost avizat în CTE, la nivelul Regionalei, la nivel central şi de către Ministerul Transporturilor, fiind emisă Hotărâre de Guvern de aprobare a indicatorilor tehnico-economici.„În cadrul acestui proiect, vor avea lucrări de modernizare / consolidare / reparare a clădirilor situate pe tronsonul de cale ferată Constanţa - Mangalia, precum şi a spaţiilor destinate serviciilor pentru călători şi a zonei comerciale şi asigurarea facilităţilor pentru persoanele cu mobilitate redusă, handicap vizual sau auditiv.De asemenea, se are în vedere corelarea cu alte proiecte de investiţii aflate în pregătire / derulare / implementare în domeniul infrastructurii rutiere / feroviare, ridicarea nivelului peroanelor în conformitate cu standardele europene în vigoare şi reabilitarea copertinelor, asigurarea elementelor de siguranţă şi confort pentru călători etc.Se are în vedere şi creşterea capacităţii de circulaţie prin dublarea parţială a liniei de cale ferată între Costineşti şi Mangalia, introducerea pe întreaga distanţă a centralizării electronice de linie şi blocului de linia automat integrat. Toate elementele care contribuie la modernizarea liniei între Constanţa şi Mangalia vor permite un mers al trenurilor cadenţat, cu o frecvenţă la 30 de minute în perioadele de vârf de sezon”, au transmis reprezentanţii SRCF Constanţa.