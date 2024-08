Litoralul românesc, în suferinţă! Preţuri mari, servicii de slabă calitate, manele şi gunoaie

Percepţia turiştilor despre litoralul românesc nu este prea fericită: preţuri mari la cazare şi masă, servicii sub standarde, înghesuială, manelizare, plaje foarte late, scoici şi pământ în loc de nisip fin, iar mulţi dintre operatorii de profil merg la risc, asumându-şi amenzile atunci când acestea vin. Astfel, nu-i de mirare că staţiunile din Bulgaria, Grecia sau Turcia, pentru a aminti doar trei destinaţii în care se ajunge lesne cu maşina, sunt pline de români.„Sunt ani buni de când nu mai merg în concediu pe litoralul românesc. Am avut numeroase experienţe mai puţin fericite, motiv pentru care am decis ca, vara, să optez pentru Bulgaria. Preţurile sunt incomparabile cu cele din România, mult mai mici, iar pentru rezervările din vreme se acordă discounturi substanţiale. Avem acces la parcul acvatic, parcare gratuită, personalul hotelului este mereu zâmbitor”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Răzvan Popescu, din Bucureşti, angajat al unei companii mutinaţionale, pe care l-am întâlnit, recent, în staţiunea Albena, din ţara vecină.Asemenea lui gândesc, din păcate, mulţi turişti pentru care bugetul nu ar fi o mare problemă. Oamenii doresc servicii de calitate, căi rapide de acces, facilităţi fireşti, gen loc de parcare (gratuit), însă litoralul românesc suferă mult la acest capitol.Din când în când, autorităţile statului mai vin în control, ultima acţiune având loc în mini-vacanţa de Sfânta Maria, când 51 de structuri de turism din judeţul Constanţa au fost verificate de specialişti din cadrul Direcţiei Generale Turism a Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului.„Controlul a relevat că în continuare există structuri care funcţionează ilegal, fără deţinerea autorizaţiei provizorii de funcţionare/certificatului de clasificare, că unii operatori nu respectă condiţiile generale de funcţionare şi criteriile minime obligatorii avute în vedere la clasificarea structurilor de primire turistică.În ceea ce priveşte plajele, în urma verificărilor s-a constatat funcţionarea beach-barurilor fără a deţine autorizaţie provizorie de funcţionare/certificat de clasificare eliberat minister, dar şi faptul că unii operatori nu respectau procentul de 30% pentru zona destinată plajei pe nisip”, au transmis reprezentanţii Ministerului Economiei.În urma acţiunii de control, inspectorii au acordat amenzi contravenţionale în valoare de 238.000 lei, o picătură într-un ocean…Atenţie la plaja aleasă!Deşi natura a fost generoasă cu noi, litoralul românesc suferă la capitolul plaje. Dacă în staţiunea Mamaia plajele au fost artificial lăţite, de se cloceşte berea de la beach-bar până la şezlong, pe linia litoralului românesc, chiar şi în august 2024, există numeroase sectoare de plajă neigienizate, invadate de vegetaţie luxuriantă, iar pentru ca „tacâmul” să fie complet, şi gradul de educaţie al celor ce frecventează asemenea locuri este extrem de precar. Pet-uri, cutii de conserve, sticle, fel de fel de ambalaje, umbrele deteriorate, saltele gonflabile sparte completează un peisaj pe care un turist care se respectă n-ar dori să-l zărească în vacanţa mult dorită.„N-am crezut că pot găsi atât de multă mizerie în drumul spre plajă şi chiar pe plajă. De la cutii de bere, pungi de chipsuri, până la resturi de materiale de construcţii.Am crezut că, dacă merg pe o plajă mai puţin amenajată, va fi mai bine, chiar dacă mi-am asumat riscul de a nu avea salvamar. Dar, m-am înşelat! Am vorbit şi cu un operator de plajă, situat în vecinătatea parcelei în care ne-am aşezat, iar acesta invoca perioada mică de concesiune, care nu ar face rentabile investiţiile în utilaje, în personal pentru servicii, în lucruri de calitate”, ne spune Ionuţ Dumitru, din Buzău, pe care l-am întâlnit pe o plajă neamenajată din zona Tuzla - 23 August.Oferte mai „umane”, din septembriePreţurile practicate pe litoral sunt încă mari, depăşind lejer suta de euro pe noapte, cât de curând, ofertele vor fi accesibile şi celor cu venituri modeste. Şi asta pentru că, odată cu lansarea programului social „Litoralul pentru toţi”, în perioada 1-30 septembrie, turiştii se vor putea caza în hotelurile de la Marea Neagră la tarife diminuate considerabil.Astfel, turiştii pot petrece un sejur la mare la preţuri începând de la 38 de lei pe noapte de persoană, cazare fără masă, la un hotel de două stele din Eforie Nord. În staţiunea Mamaia, preţurile pornesc de la 77 de lei pe noapte de persoană în camera dublă, ofertă valabilă la un hotel de trei stele, iar în celelalte staţiuni din sudul litoralului, tarifele încep de la 60 de lei pe noapte de persoană în camera dublă la un hotel de trei stele.Pentru cei care preferă pachete all-inclusive, acestea sunt disponibile la preţuri ce pornesc de la 210 de lei pe noapte de persoană în camera dublă la o unitate de trei stele din staţiunea Venus.