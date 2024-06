Afaceri estivale pe litoral! Cine câştigă şi cine pierde în „deşertul” din Mamaia

Iar spusele turistului de conjunctură au descris perfect realitatea zilei. În „deşertul” din Mamaia, cel puţin pe porţiunea cuprinsă între Radio Vacanţa şi Cazino, la ora actuală, cel mai în largul lor sunt… pescăruşii, prieteni cu guvizii din apa mării. Cine să-i deranjeze? Foarte puţine unităţi sunt deschise şi, surprinzător, nici nu sunt semne de amenajări prea curând.



„Noi am deschis de câteva zile, însă treaba merge prost. Turişti puţini, ce mai vin oamenii locului, în week-end, vânzări slabe, abia acoperim cheltuielile. N-am avut probleme cu licitaţiile, aşa cum au avut unii dintre agenţii economici, sperăm ca, odată cu încheierea anului şcolar, să vină cât mai mulţi turişti şi să recuperăm timpul şi resursele pierdute”, ne spune Iulian, angajat al unui beach-bar.



Dar cea mai bună dovadă a faptului că treaba scârţâie este că o serie de unităţi sunt scoase la vânzare, aşa cum este cazul unei terase poziţionate foarte bine, în zona Melody. Cum deja prima săptămână de vară s-a scurs, chiar dacă se va ivi un investitor interesat, este greu de crezut că sezonul acesta va mai putea funcţiona. Şi, din păcate, nu este un caz izolat…











Greu de găsit personal calificat



Nici hotelierii nu dau pe-afară de-atâta bine. Sunt unităţi închise, altele funcţionează la capacitate minimă, doar hotelurile de lux, dar care nu trăiesc musai din turismul estival, sunt cu „motoarele” turate.



„Suntem la cota de avarie. Momentan, pregătim terasa, piscina, spaţiile verzi, am reuşit să încropim o echipă la bucătărie, dar şi în hotel. Sunt mari probleme cu personalul - mă refer la personalul calificat -, toată lumea caută bucătari, ospătari sau cameriste. Oamenii cu experienţă au plecat în străinătate, pe alţi bani, pe care noi nu îi putem oferi, iar tinerii nu prea se îndeamnă cu munca. Sperăm să păstrăm această echipă pe tot parcursul sezonului estival, poate chiar şi în anii următori”, ne-a declarat Lucian L., administrator de hotel.



Constructorii, cei mai câştigaţi



Fără îndoială, cel mai bine câştigă în Mamaia dezvoltatorii imobiliari. Şantierele duduie, se construieşte-n draci, bloc lângă bloc, iar preţurile sunt halucinante, un penthouse de 280 de metri pătraţi, amplasat la ultimul etaj al unui bloc cu 10 etaje, fiind cotat la 3.000.000 de euro, fără TVA.



„În general, pentru pretenţioşi, apartamentele cu trei-patru camere, în imobile noi, cu vedere la mare, costă între 400.000 şi un milion de euro, în funcţie de calitatea finisajelor. Există însă şi proiecte accesibile unui public mai larg, chiar dacă vorbim de staţiunea Mamaia. Sunt scoase la vânzare garsoniere, studiouri sau apartamente cu două camere, iar preţul pe metru pătrat este undeva în jur de 1.500 de euro”, ne explică Sorin V., agent imobiliar constănţean cu peste 20 de ani de experienţă.



Aşadar, din hotelărie, restaurante, agrement sau construcţii, fiecare are câte ceva de câştigat, sunt „felii” mai mari sau mai mici. Cine are de pierdut? Turistul educat şi cu posibilităţi financiare, pentru care o cină de 200 de euro nu-i problemă, turistul cu aşteptări şi pretenţii pe măsura facturii. O tipologie de turist pe care, din păcate, Mamaia a pierdut-o…



În tot acest timp, la Constanţa, lucrurile încă nu au ieşit din amorţeală. Pe ici, pe colo, se mai „mişcă” unul, doi muncitori, se mai lustruiesc terase ori acoperişuri, însă impresia generală este aceea că, la finalul primei săptămâni scurse din vară, staţiunea Mamaia încă este în letargie, fapt sesizat şi de turiştii care au „furat” startul.Sub aşteptările turiştilor„Am avut o livrare de echipament la Constanţa, am terminat treaba încă de ieri (n.r. - miercuri, 5 iunie), dar am profitat de vremea frumoasă şi am decis să rămân aici până în week-end. Sincer, mă aşteptam să găsesc mai multă forfotă, mai multă acţiune, să văd oamenii preocupaţi de amenajarea teraselor, a beach-barurilor. Plaja s-a mărit considerabil şi să merg până la restaurantul hotelului după bere, apă sau îngheţată nu prea este în regulă. Doar cu umbreluţe şi şezlonguri, pe care mai plăteşti şi 50 de lei, n-ai cum să faci turism de calitate”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Andrei Ionescu, reprezentant al unei firme din Bucureşti care livrează echipamente complete pentru bucătării.