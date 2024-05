Legendele şi tradiţiile din regiunea Dunării, promovate într-un nou traseu turistic tematic transnaţional

România, împreună cu alte nouă ţări dunărene, va participa la crearea unui traseu turistic tematic, care va purta titlul „Green and Mystical Danube Storytelling Route”.Punctul de contact pentru promovarea acestui nou produs turistic transnaţional va fi amenajat în clădirea viitorului port turistic Călăraşi, care va deveni, astfel, locul de conectare al vizitatorilor cu legendele şi tradiţiile din regiunea Dunării.Pentru realizarea rutei transnaţionale, România, alături de Croaţia, Slovenia, Serbia, Bosnia-Herţegovina, Slovacia, Muntenegru, Ungaria şi Bulgaria, va contribui şi la elaborarea unei strategii comune de valorificare a patrimoniului cultural natural şi imaterial în zonele rurale mai puţin vizitate ale Dunării.„Acţiunile sunt cuprinse în cadrul proiectului «Mystical Danube - Green and Mystical Danube Storytelling Route - transnational valorisation of natural and intangible cultural heritage for socio-economic development of rural areas in the Danube region», care beneficiază de o finanţare în valoare de aproape două milioane de euro, prin Fondul European de Dezvoltare Regională - Programul Interreg Regiunea Dunării 2021 - 2027”, au transmis reprezentanţii Ministerului Economiei.