Rezerve valutare, turism, banking. INFO economic

l Rezervele valutare ale Băncii Naţionale a României (BNR) totalizau 63,579 miliarde de euro, la finele lunii iulie 2024, în scădere cu 1,26% comparativ cu nivelul de 64,392 miliarde de euro, la 30 iunie 2024, conform unui comunicat al Băncii Centrale, transmis joi, 1 august. În cursul lunii iulie, au avut loc intrări de 2,444 miliarde de euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit la BNR, alimentarea conturilor Ministerului Finanţelor şi altele.l Majoritatea românilor şi-au planificat vacanţe mai scurte de şapte zile vara aceasta şi preferă să se cazeze în hoteluri, relevă rezultatele unui studiu de piaţă realizat de Reveal Marketing Research. 54% dintre turiştii români şi-au planificat o singură vacanţă pentru vara aceasta, în timp ce 30% intenţionează să aibă două, iar 15% au planificat trei sau mai multe. Referitor la durata vacanţei principale din acest an, cei mai mulţi dintre români menţionează o perioadă sub şapte zile (44%) sau un interval de 7-10 zile (36%).l BRD Groupe Societe Generale a înregistrat, în primul semestru al acestui an, un profit net de 694 milioane lei, în scădere faţă de cel de 768 milioane lei obţinut în perioada similară a anului trecut, se arată într-un comunicat al băncii remis, joi, 1 august, Bursei de Valori Bucureşti. Rata creditelor neperformante s-a situat în jurul nivelului minim record (2,2%), rată confortabilă de acoperire a creditelor neperformante (77%).