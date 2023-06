Mihai Daraban: "România nu are brand cu valoare adăugată mare. Nivelul importurilor e colosal!"

Economia românească este în creştere, dar este o creştere lentă. Ţara noastră nu are un brand cu valoare adăugată mare, iar nivelul importurilor este unul colosal. Nu pot firmele produce cât poate toca statul!Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR), constănţeanul Mihai Daraban, a participat la conferinţa „Modelul economic românesc în UE. Şi nu numai în UE. România - Orizont 2040”, organizată de Asociaţia pentru Studii şi Prognoze Economico-Sociale (ASPES), la sediul Băncii Naţionale a României (BNR). Evenimentul a beneficiat de prezenţa guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, a rectorului Academiei de Studii Economice, Nicolae Istudor, a deputatului european Corina Creţu şi a preşedintelui ASPES, Constantin Boştină, iar concluziile trase la final sunt destul de alarmante.„Economia românească este în creştere, dar este o creştere lentă. Noi trebuie să învăţăm foarte mult din această cifră de 126,1 miliarde euro pe care România a importat-o anul trecut. Nu cred că există un sondaj de opinie mai exact, în rândul consumatorului, decât această cifră de la import. Trebuie să ni se explice, la un moment dat, şi în spaţiul public această cifră, aşa cum suntem îndemnaţi să bem doi litri de apă pe zi. Statul trebuie să ne spună, măcar acum, ce importăm ca branduri.Brand românesc cu valoarea adăugată mare nu avem. Apropo de modelul românesc, trebuie să ne gândim, la noi nu mai iese fum pe coş. Dacă facem o cutie de viteze, primim lingourile şi cuţitele de strung de la beneficiarul final. Cred că aici este o problemă legată de acest nivel colosal al importurilor. Pe noi ne cutremură deficitul balanţei comerciale, care a ajuns la 34,1 miliarde euro, faţă de 28,3 miliarde cu un an înainte, faţă de 23,7 miliarde cu doi ani înainte, faţă de 8,7 miliarde în 2015”, a declarat Mihai Daraban.Preşedintele CCIR atrage atenţia asupra unui comportament anormal al statului: cheltuie mai mult decât îşi permite.„Statul se bucură că se rostogoleşte TVA de Black Friday. Într-adevăr, se rostogoleşte, dar, revenind într-un ton mai optimist, noi urmărim dinamica mediului de business în România şi când auzim în spaţiul public de creştere economică, nu ne uităm la acea abstracţiune care se numeşte PIB, ci ne uităm efectiv la datele economice, aşa cum sunt ele depuse la organele fiscale. Într-adevăr, avem o creştere cam de 45-50.000 de societăţi care de la an la an depun în plus situaţiile financiare la organele fiscale, am avut o creştere de cifră de afaceri, am ajuns la 392 miliarde euro, de la 328 miliarde, am ajuns la un profit de 41,7 miliarde, ceea ce nu e rău, pentru că reprezintă peste 10% din cifra de afaceri, dar mă cutremur să văd cum gândeşte statul: nu puteţi voi produce pe cât putem noi consuma”, a menţionat Mihai Daraban.XXXÎn cadrul evenimentului, Daraban a readus în actualitate necesitatea reorganizării administrative a României.„Am venit cu acea idee, dintr-un mic «plagiat» pozitiv. Polonia a avut 47 de voievodate, aşa numeau ei judeţele, au ajuns la 16. Noi am venit cu acea soluţie, plecând şi noi de la ce ştiam că există în România, adică vestitele curţi de apel. Este imperios necesar ca statul să-şi reducă cheltuielile administrative. Pe termen mediu şi lung, ajungem în incapacitate de plată”, a avertizat Mihai Daraban.