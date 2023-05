Modernizarea şi dezvoltarea Portului Constanţa Sud / Facilităţi de operare a containerelor şi mărfurilor în zona administrată de către C. Steinweg Romania SRL

Valoarea totală a proiectului este de 33,851,849.78 lei, din care 26,273,578.33 lei asistenţă financiară nerambursabilă (85% - 22,332,541.57 lei prin Fondul de Coeziune si 13% - 3,941,036.75 lei alocare Buget de stat). Proiectul este cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.





Compania C. Steinweg Romania SRL anunţă semnarea, în data de 04.05.2023, a contractului de finanţare privind acordarea de asistenţă financiară nerambursabilă din fonduri europene în cadrul POIM 2014-2020, AP 1 OS 1.3 Apel de proiecte pentru îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie şi dezvoltarea infrastructurii şi suprastructurii portuare situate pe reţeaua TEN-T Core (beneficiari publici şi privaţi) pentru realizarea proiectului vizând „Modernizarea şi dezvoltarea Portului Constanţa Sud, prin crearea de facilităţi de operare a containerelor şi mărfurilor în zona administrată de către C. Steinweg Romania SRL”.Proiectul propus conduce la atingerea indicatorilor stabiliţi prin POIM pentru OS 1.3, conducând la creşterea cantităţii de mărfuri operate în porturile maritime TEN-T cu aproximativ 340.000 tone în primul an de exploatare (2024).Obiectivul major vizând creşterea gradului de utilizare a infrastructurii de transport maritim conduce la:- Realizarea unor economii de scală la transportul mărfurilor, cu beneficii pentru toţi participanţii la lanţul logistic şi, în principal, pentru utilizatorul/ consumatorul final;- Reducerea gradului de utilizare a transportului rutier şi a tuturor efectelor negative ale acestora (accidente, emisii CO2, poluarea aerului, poluarea fonică).Investiţia are ca scop crearea condiţiilor pentru creşterea traficului în portul Constanţa prin dezvoltarea infrastructurii portuare de bază, respectiv a platformelor necesare pentru dezvoltarea ulterioară a suprastructurii necesare pentru operarea mărfurilor.Investiția cuprinde următoarele componente:- Construirea şi amenajarea platformei portuare cu o suprafaţă de 23.252 mp, prevăzută cu facilităţi de colectare şi evacuare a apelor pluviale;- Realizarea racordurilor la reţele de alimentare cu apă, de canalizare şi de energie electrică;- Facilităţi pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;- Realizarea unei clădiri de birouri şi a altor obiective anexe necesare operatorului portuar (Compania C. Steinweg România S.R.L.);- Împrejmuire şi iluminare amplasament.Durata implementării proiectului este 04.05.2023 - 31.12.2023.