Armatorii încep să fie mai atenţi la norme când îşi trimit navele spre porturile româneşti

Activitatea din porturile româneşti a crescut exponenţial în ultima perioadă, operatorii portuari încarcă şi descarcă mărfuri în cantităţi record, iar numărul navelor care operează în porturile din România a întrecut cu mult numărul navelor operate înainte de februarie 2022. Infrastructura portuară este şi ea într-o maximă reevaluare şi modernizare, investiţiile anunţate de sectorul privat, dar şi de administraţie încep să desfăşoare cifre impresionante.Autoritatea maritimă este în schimbare şi arată din ce în ce mai mult că îşi însuşeşte rolul de control, parcă scandalurile se împuţinează şi oamenii încep să se concentreze mai mult pe ce au de făcut. Acestea sunt timpurile pe care le trăim, totul se mişcă cu viteză mare, iar viaţa se schimbă şi ea.„Toate aceste «clocote» nu elimină toate problemele din industrie, acestea rămân şi sunt cele bine cunoscute. Cine nu cunoaşte problemele cu care se confruntă breasla navigatorilor? Comunitatea noastră este deja plină de exemple, ca neplata salariilor, salarii sub limita admisă de Grupul de negociere din cadrul Organizaţiei Internaţionale a Muncii, condiţii de muncă precare, lipsa alimentelor, amânarea repatrierii, accidentele de la bord, dispariţiile misterioase, discriminările şi hărţuirile întâmpinate de navigatori la locul de muncă, incriminarea fără vină a acestora şi câte şi mai câte. Din păcate, mai toate aceste lucruri se întâmplă şi astăzi sub ochii noştri, în porturile noastre”, a declarat liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN), Adrian Mihălcioiu.Controale MLC 2006Fapt îmbucurător, operatorii au început să fie mult mai atenţi la norme atunci când navele lor se îndreaptă spre porturile româneşti.„Anul trecut, am rămas datori cu câteva rezultate ale controalelor ce vizează Convenţia MLC 2006. La nivel internaţional încă nu s-au terminat de introdus şi analizat rezultatele, dar la nivel local da, şi avem şi datele. Dintre navele inspectate, au fost găsite deficienţe legate de aplicarea MLC 2006 la aproximativ 35% din ele, alte 20% înregistrau doar o lipsă de organizare la bord, dar 45% au fost găsite conforme cu convenţia care reglementează munca navigatorilor din sectorul maritim.Cifrele nu arată rău şi ele ne spun că aici, condiţiile de inspecţie şi control sunt relativ în regulă, că a început să existe o oarecare temere a operatorilor atunci când navele lor neconforme cu normele internaţionale se îndreaptă către porturile româneşti”, explică preşedintele SLN.Zonele de război şi nu numaiProblemele cele mai acute s-au înregistrat în zonele de neplată şi întârziere a repatrierii după perioada de terminare a contractului de muncă, dar şi a lipsei de asigurări a navigatorilor pentru riscul de război.„Din cauza condiţiilor de război din vecinătatea ţării noastre, se impune ca navigatorii să fie asiguraţi şi pentru riscul de război, aceste tipuri de asigurări existând în prezent doar la navele acoperite de contracte colective de muncă standard.În perioada de după începerea războiului, s-a constatat că în porturile româneşti au intrat mai multe nave acoperite de contracte colective de muncă decât până la declanşarea lui”, a mai spus Adrian Mihălcioiu.