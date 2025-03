Muncitorii de la Şantierul Naval din Mangalia, protest în faţa sediului companiei Damen, în Olanda

Războiul total dintre statul român şi gigantul olandez Damen, parteneri de afaceri la Şantierul Naval de la 2 Mai Mangalia, este încă departe de a se încheia. Miza este uriaşă, de ordinul sutelor de milioane de euro, niciuna dintre părţi nu pare dispusă la concesii, nu renunţă la niciun cent, iar în tot acest timp, cei care au de suferit sunt muncitorii. Concedieri, zero comenzi, o societate aflată în pragul falimentului!Statul român, prin Ministerul Economiei, este acţionarul majoritar (51%) al Şantierului Naval Damen 2 Mai Mangalia, compania olandeză deţinând numai 49% din acţiuni, însă având conducerea operaţională. Cele două părţi au intrat într-un conflict violent şi, în ciuda declaraţiilor optimiste ale ministrului de resort, Bogdan Gruia Ivan, care anunţa luna trecută - ce-i drept la presiunea sindicaliştilor ieşiţi în stradă - că s-a găsit soluţia pentru un „divorţ” pe cale amiabilă, lucrurile nu stau nici pe departe aşa.„Fără înţelegere, ce să ratifice?”Ultima secvenţă care demonstrează această realitate o reprezintă absenţa reprezentantului Ministerului Economiei la Adunarea Generală a Acţionarilor din data de 17 martie, în care, printre altele, ar fi trebuit aprobate actele pentru ieşirea companiei Damen din afacerea de la Mangalia. Nefiind atins cvorumul necesar, adunarea generală a fost amânată pentru data de 21 martie, de la ora 11.30, la sediul societăţii din Mangalia, strada Rozelor, nr. 3, cu aceeaşi ordine de zi.Îşi va trimite statul român reprezentant la evenimentul de vineri? Şansele par, la acest moment, minime, cu bătaie spre zero.„Faptul că reprezentanţii statului român nu s-au prezentat la adunarea de luni nu este o mare surpriză, pentru că cele două părţi nu au ajuns la o înţelegere. Fără înţelegere, ce să ratifice?Damen pune condiţii inacceptabile, au calculat dobânzi, penalizări din tot felul de clauze contractuale. Sunt sute de milioane de euro pe care statul român nu vrea, la rândul său, să şi le asume în integralitate. Din două miliarde de lei creanţe, 95% sunt către grupul Damen. Nici olandezii nu cedează niciun cent! Se părea la un moment dat că s-a ajuns la un numitor comun, dar a intervenit din nou blocajul.Negocierile sunt dure, la mijloc sunt bani mulţi, dar în tot acest timp la uşa societăţii bate… falimentul.Damen are la această oră control absolut, a numit şi administratorul judiciar. În aceste condiţii - conflict, tensiuni, incertitudine -, este greu, dacă nu chiar imposibil de găsit un investitor naiv să preia aşa ceva”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, preşedintele Sindicatului Liber Navalistul din cadrul Şantierului Naval Damen Mangalia, Laurenţiu Gobeajă.Concedieri, pensionări, demisiiCe se întâmplă însă cu muncitorii, câţi dintre cei 1.500 de salariaţi - fără a-i mai pune la socoteală pe subcontractori - mai păşesc zilnic pe porţile şantierului?„Sub 200 mai merg la serviciu. Unii au fost concediaţi, alţii s-au pensionat, alţii au demisionat, s-au înregistrat chiar şi decese. O parte au fost delegaţi la Şantierul Naval din Constanţa, alţii la şantierul din Tulcea.Cât priveşte activitatea, la Mangalia va intra o navă în reparaţii, se fac demersuri pentru a veni alte două nave, tot în reparaţii, dar aceasta nu este o soluţie, ci doar o prelungire a agoniei, cu o săptămână, cu o lună….Important este să reîncepem să construim nave, nu doar să reparăm sporadic”, explică liderul de sindicat.Un efort considerabilÎn faţa acestei situaţii dramatice, sindicaliştii nu au depus armele. Din contră, ei îşi urmează acţiunile de protest, iar cea mai apropiată va avea loc la sfârşitul săptămânii, chiar în faţa sediului companiei Damen, la Gorinchem.„Plecăm, în noaptea de marţi spre miercuri, în Olanda, pentru a protesta vineri, 21 martie, în faţa sediului holdingului Damen. Cei aproximativ 2.500 de kilometri dintre Constanţa şi Gorinchem vor fi parcurşi cu autocarul, la bordul căruia va urca o echipă formată din 20-25 de persoane. Am intrat în contact cu administraţia locală de acolo, dar şi cu o grupare sindicală, care ne va fi alături.Este un efort considerabil, dar, dacă nu am face aceste demersuri, s-ar aşeza o linişte apăsătoare, pe care probabil unii şi-ar dori-o.Mergem în Olanda nu doar pentru a protesta, ci pentru a purta un dialog cu reprezentanţii companiei, ca împreună să găsim soluţii urgente pentru deblocarea situaţiei şi reluarea activităţii în şantierul naval de la Mangalia. În mod precis, şi după revenirea din Olanda, vom continua protestele, la Bucureşti, la Guvern, la minister”, a anunţat Laurenţiu Gobeajă.