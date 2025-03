Lovit în plină stradă cu ranga de un bărbat angajat să îi facă rău. Iată cine este autorul planului

Un bărbat în vârstă de 47 de ani l-a angajat pe un altul pentru a-l bate pe partenerul său de afaceri, un bărbat de 36 de ani, din judeţul Covasna. Victima a fost atrasă într-o capcană şi a mers să vadă utilaje agricole pe care intenţiona să le cumpere, iar pe drum a fost lovită de agresor cu o rangă. Bărbatul bătut s-a dus singur la spital, iar cadrele medicale au stabilit că are nevoie de aproximativ trei luni de îngrijiri medicale pentru vindecare. Bărbatul care a pus la cale planul şi cel care l-a dus îndeplinire au fost arestaţi preventiv, informează news.roReprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna au anunţat, marţi, că procurorii au început urmărirea penală a unui bărbat de 30 de ani, pentru tentativă de omor calificat şi conducerea unui vehicul fără permis de conducere, iar un alt bărbat, de 47 de ani, este urmărit penal pentru instigare la tentativă de omor calificat.”În fapt, s-a reţinut că, în data de 14.03.2025, persoana vătămată, un bărbat în vârstă de 36 de ani, domiciliat în judeţul Covasna, în urma unor discuţii purtate prin intermediul aplicaţiei WhatsApp cu o persoană, privind vânzarea unor utilaje agricole, s-a deplasat până în extravilanul localităţii Ticuşu Vechi, judeţul Braşov, unde s-a întâlnit cu inculpatul O.N. Persoana vătămată s-a urcat în autoturismul condus de inculpat şi s-au deplasat spre o direcţie necunoscută, unde inculpatul afirmase, în mod nereal, că deţine o fermă de bovine. La un moment dat, inculpatul a oprit maşina, i-a spus persoanei vătămate să coboare şi apoi i-a aplicat victimei mai multe lovituri cu o rangă de fier în zona capului şi a membrelor superioare şi inferioare”, au afirmat procurorii.Agresorul a plecat de la locul faptei, iar victima a mers pe jos până la autoturism şi a condus apoi până la Spitalul Judeţean din Sfântu Gheorghe.Anchetatorii au stabilit că agresorul a fost pus să facă acest lucru de către cealaltă persoană anchetată de procurori, în vârstă de 47 de ani, pe fondul neînţelegerilor privind relaţiile de afaceri dintre cei doi.Victima a suferit mai multe fracturi şi are nevoie de aproximativ 80 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare, iar leziunile suferite i-au pus în primejdie viaţa.Cei doi bărbaţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore, fiind apoi prezentaţi Tribunalului Covasna care a decis arestarea preventivă a acestora pentru 30 de zile.