Nebuloasa românului pe timp de caniculă: Să pornească aerul condiționat sau să bage rufe la spălat?

Ani la rând am plătit același preț la energia electrică, indiferent dacă era consum mai intens dimineața sau seara. Dar după ce codul roșu de caniculă prelungit a început să dea bătăi de cap responsabililor care gestionează sistemul național de energie, s-au gândit, în sfârșit, să vină cu măsuri pentru populație. Chiar dacă nu este privită cu ochi buni de toți consumatorii, scăderea tarifelor la facturi pentru consum limitat la orele de vârf ar putea fi soluția salvatoare.







Ne confruntăm cu o perioadă fără precedent în ceea ce privește temperaturile excesive din această vară. De două săptămâni mercurul din termometre nu vrea să scadă sub 30 de grade, ba dimpotrivă. În acest sens și consumul de energie electrică la nivel național a explodat. Responsabilii din Guvern au făcut apel la populație să tempereze consumul în orele de vârf și dacă vrem să ne răcorim, să nu mai punem și rufe la spălat. Această recomandare a stârnit multiple discuții în societate, dar cât de gravă este situația sistemului național de energie? Ne vom confrunta cu un blackout (pană de curent prelungită) sau rețelele de energie electrică vor face față și pe viitor temperaturilor din ce în ce mai toride?







“Și eu am râs când l-am auzit pe ministrul Energiei spunând la televizor să reducem consumul. Mi-am zis că ne întoarcem la perioada comunistă când aveam curent electric câteva ore pe zi, în rest stăteam în beznă. Nu am ținut cont și am dat drumul și la aerul condiționat și la mașina de spălat rufe în același timp. M-am bazat pe faptul că am recondiționat toată instalația electrică din casă și că ține doi consumatori simultan. Numai că am rămas pentru două ore fără curent în tot cartierul, căzuse de la rețea. Așa că e posibil să fie reală recomandarea, dacă rețelele sunt vechi fără investiții serioase”, ne-a mărturisit Elisabeta Tudor, constănțeancă din Inel II.







Costuri diferențiate prin mecanismul Demand Response







Pentru a fi posibilă taxarea diferențiată a consumului de energie electrică, autoritățile din domeniu se pregătesc să implementeze mecanismul Demand Response, adică Răspuns la cerere, care ar reprezenta pentru România un pas important pentru asigurarea echilibrului în piața de energie, a anunțat recent ministerul Energiei. Asta ar aduce consumatorilor reduceri la factură pentru adaptarea consumului în orele în care înregistrăm producție excedentară, în special din surse regenerabile, sau prin reducerea consumului în timpul orelor de vârf de consum. Reprezentanții ANRE, distribuitorilor și furnizorilor de energie și-au exprimat sprijinul pentru implementarea mecanismului Demand Response în România și au arătat disponibilitatea de a continua discuțiile în vederea implementării efective a Demand Response în România.







„După ce timp de 30 de ani sistemul energetic a fost neglijat de cei care ar fi putut să schimbe lucrurile în bine, acum, într-un timp scurt, suntem nevoiți să accelerăm toate măsurile, proiectele și investițiile necesare. De această dată, am analizat posibilitatea implementării mecanismului de Demand Response, care ar reprezenta pentru România un pas important pentru asigurarea echilibrului în piața de energie. Această soluție va permite o gestionare mai eficientă a resurselor energetice și va aduce beneficii atât pentru consumatori, cât și pentru întregul sistem energetic”, a declarat ministrul Energiei, Sebastian Burduja. Pentru a vedea care este situația concretă, premierul Marcel Ciolacu a convocat vineri de dimineaţă Comandamentul pentru Energie.