Numărul investitorilor de pe piața românească de capital a urcat la 88.000

Pe ansamblul primelor cinci luni ale anului 2022, activitatea investițională de pe piața românească de capital s-a intensificat. Valoarea de tranzacționare pentru toate tipurile de instrumente financiare a crescut cu 35,7% față de aceeași perioadă din 2021, depășind 10 miliarde de lei, echivalentul a 2 miliarde de euro. Lichiditatea medie zilnică pentru toate tipurile de instrumente financiare a ajuns la 96 de milioane de lei, aproximativ 19,5 milioane de euro, ceea ce corespunde unei rate de creștere de 36% față de aceeași perioadă a anului trecut.





Investitorii prezenți la BVB au devenit mult mai activi în perioada ianuarie-mai 2022 și au introdus cu 57,8% mai multe ordine de vânzare-cumpărare decât în aceeași perioadă a anului trecut. Astfel, la nivelul primelor cinci luni ale anului au fost realizate 697.000 de tranzacții.







Bursa e tot mai vizibilă în economie





Intensificarea activității investiționale a fost posibilă și datorită interesului crescut manifestat de tot mai mulți români, care au ales să devină investitori și să tranzacționeze instrumentele financiare listate la BVB, precizează raportul. Potrivit datelor Fondului de Compensare a Investitorilor (FCI), la finalul primului trimestru al anului 2022, numărul investitorilor ajunsese la 88.000. Comparativ cu finalul lunii martie din 2021, numărul investitorilor direcți la BVB a crescut cu 24%.





„Vizibilitatea și notorietatea Bursei de Valori București rămân pe un trend ascendent. Anul trecut a fost un an record pentru BVB, am avut 23 de companii care au venit la cota bursei, iar în acest an avem deja nouă companii nou listate. Observăm și o mai mare reprezentare a Bursei în viața de zi cu zi a românilor: aproape 90.000 de persoane realizează deja tranzacții la bursă prin intermediul unui broker autorizat. Bursa românească demonstrează că are capacitatea și anvergura de a contribui la dezvoltarea economică a României, își consolidează statutul de platformă solidă și eficientă de finanțare pentru stat și pentru companiile private și reprezintă o alternativă de economisire inteligentă prin gradul de diversificare pe care îl oferă investitorilor”, a declarat Radu Hanga - președintele consiliului de administrație al Bursei de Valori București.





„Investitorii prezenți pe Bursa de Valori București au adoptat o atitudine de așteptare într-un context regional și global destul de complicat. Au avut loc mai multe tranzacții, însă pe volume mai mici, ceea ce indică o anumită expectativă de a vedea o serie de semnale mult mai clare care să le valideze sau nu strategia de investiție. Cei care au un orizont lung de investiție sunt avantajați de actualul context. Bursa a devenit o platformă mult mai ofertantă pentru economiile românilor pentru că oferta de companii prezente la BVB a devenit din ce în ce mai diversificată. Pe lângă companiile din domeniul financiar și energetic, observăm o reprezentare foarte bună a companiilor listate în domeniul tehnologiei, dar și al materialelor de construcții sau din agricultură”, a afirmat Adrian Tănase - directorul general al BVB.



Crește valoarea companiilor listate





La finalul lunii aprilie 2022, valoarea de piață a companiilor românești listate la BVB a ajuns la 141 miliarde lei, echivalentul a 28,5 miliarde euro. România a devenit tot mai vizibilă pe plan internațional și este prezentă, începând cu data de 21 martie 2022, cu 11 companii în indicii FTSE Russell dedicați piețelor emergente. Cele 11 companii sunt: Banca Transilvania, Nuclearelectrica, OMV Petrom, TeraPlast, One United Properties, MedLife, Transport Trade Services, Purcari Wineries, Conpet, IMPACT Developer & Contractor și Sphera Franchise Group. Începând din data de 20 iunie, încă o companie românească, Aquila, va fi inclusă în indicii piețelor emergente.







În ton cu mișcările din piețele internaționale, majoritatea indicelor BVB au încheiat primele cinci luni în teritoriu negativ. În ultima ședință de tranzacționare din mai, indicele BET – care include cele mai tranzacționate 20 de companii listate la BVB – a afișat o valoare de 12.509 puncte, cu 4,2% sub nivelul de la finalul anului trecut. Indicele BET-TR, care include și dividendele acordate de companiile din BET, a încheiat luna mai la un nivel de 23.072 puncte, cu 0,2% sub cel de la finalul anului 2021.



Facilități fiscale pentru investitori





Investitorii de la Bursă vor beneficia de la începutul anului 2023 de impozite mai mici pentru tranzacțiile cu profit și de o procedură simplificată de taxare. Noile prevederi legislative au fost promulgate pe 20 mai de președintele României. Acestea presupun reținerea la sursă a impozitelor generate de câștigurile de capital pentru investitorii individuali, prin impozitarea diferențiată a profiturilor realizate, și anume: cu 1% pentru deținerile de peste un an și 3% pe cele mai mici de un an, fără ca pierderile să mai fie compensate. Obligația calculării, reținerii la sursă, declarării și plății impozitului va reveni intermediarilor și



administratorilor de fonduri.





Bursa de Valori București a realizat, în luna mai 2022, un număr superior de tranzacții comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, dar cu volume mai mici de vânzări. Au avut loc aproape 118.000 de tranzacții, cu 44,6% mai multe față de luna mai 2021. În schimb, valoarea lunară de tranzacționare pe segmentul de acțiuni a fost cu 2,5% sub nivelul din mai 2021 și a ajuns la 685 de milioane de lei. Valoarea medie zilnică a tranzacțiilor pe segmentul de acțiuni a suferit un declin mai accentuat, de 11,3%, și a ajuns la un nivel de 31,2 milioane de lei, arată raportul BVB.