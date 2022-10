Pamflet - Congresul cozilor de topor: Noi suntem Guvernul, Parlamentul și Dumnezeu! Noi suntem stat în stat!

Difuzoarele tușiră și, imediat, o liniște prevestitoare de mari surprize se așternu peste mulțimea delegaților. După o pauză scurtă, stația de amplificare anunță triumfătoare:



- Declar deschise lucrările primului congres al cozilor de topor!



Tunetul aplauzelor dezlănțuite de zecile de mii de palme din subteranul capitalei făcu să se zguduie clădirile de la suprafață. Speriați de moarte, localnicii dădură buzna din case în stradă, iar la televizor se anunță că seismografele au înregistrat un cutremur de 3,5 grade pe scara Richter.



Când pereții sălii congresului încetară să se mai clatine, la microfon se instală Caracatița. Oh, cine nu-l știe pe faimosul inspector! Își poartă cu mândrie porecla primită în dar de la victimele sale. Și credeți-mă, își merită renumele, căci, pe unde trece el în control, se golesc vistieriile, casele de bani și conturile bancare! Este un adevărat pionier și erou al breslei cozilor de topor. Poate nu știți, dar a intrat în „Cartea recordurilor”, reușind să mulgă de parale peste o sută de mii de patroni. Cu suma stoarsă de la ei - care depășește de peste cinci ori bugetul de stat! – s-au îmbogățit peste o mie de șefi mari și mici din cadrul Autorității Naționale de Control al Afacerilor Private. Este un adevărat magician și un mare deschizător de drumuri! Învățăturile lui circulă pe cale orală și reprezintă baza teoretică a activității cozilor de topor.



- Dragi colegi – își începu Caracatița discursul - astăzi trăim clipa mult visată de generații întregi de cozi de topor din controlul de stat! Suntem aici să dăm naștere propriei noastre organizații. Unii au propus să o botezăm Asociația Națională a Cozilor de Topor, să o înregistrăm oficial la Judecătorie și să o înscriem în Registrul organizațiilor non-profit. Nu sunt de acord cu ei! Susținătorii acestor idei fac o mare greșeală! Ei nu pricep că forța noastră, a cozilor de topor, stă tocmai în faptul că ne situăm deasupra legii, pe care o interpretăm în interesul șefilor noștri. În timpul inspecțiilor și controalelor, noi suntem norma, regula și legea! Noi suntem Guvernul, Parlamentul și Dumnezeu! Noi suntem stat în stat! Ne conducem după legile noastre nescrise. Îi supunem pe cei controlați și îi obligăm să plătească „impozitele”, „taxele”, „accizele” și „contribuțiile” de noi inventate! Noi suntem forța care a generat o nouă diviziune și ierarhie socială: la bază, clasa privaților, a celor ce achită birurile născocite de noi; la vârf, clasa șefilor noștri din aparatul de stat, a îmbogățiților peste noapte! Drept urmare, consider că numele cel mai potrivit pentru asociația noastră profesională, care n-are nevoie de niciun fel de recunoaștere oficială, este Statul Paralel. Ea trebuie să rămână, în continuare, acolo unde se află de fapt dintotdeauna: în subteranele sistemului de stat, pentru a-și îndeplini cu eficiență menirea!



Emoția și entuziasmul provocate de istoricul discurs al Caracatiței făcură ca acele seismografe din întreaga țară să indice 4,5 grade pe scara Richter, iar câteva ruine din capitală să se prăbușească.



Ziariștii au fost norocoși; au scăpat cu viață, tocmai pentru faptul că



n-au fost invitați să asiste la lucrările congresului din subteranele statului. În schimb, istoria a dat de dracu’! Chiar acolo, în sala de conferințe, și-a pierdut mințile și a început să delireze. În închipuirile sale, cozile de topor i-au luat la puricat imensa moștenire și o despoaie de tot ce-a adunat



de-a lungul veacurilor!



Martor din ceruri la teribilele întâmplări, sufletul poetului Grigore Alexandrescu, autorul fabulei „Toporul și pădurea”, le ceartă pe spiritele lui Mihail Kogălniceanu și Alexandru Ioan Cuza:



- Eu v-am atenționat prin scrierile mele asupra răului care pândește țara, dar n-ați făcut nimic! Din cauza indolenței voastre și a celor ce v-au urmat la cârma țării, cozile de topor s-au înmulțit peste măsură. Priviți cum se prăbușesc secerați copacii Cinstei, Virtuții și ai Legii din biata noastră Românie!



Între timp, la masa prezidiului luară loc cei mai vestiți reprezentanți ai breslei, monștrii sacri ai cozilor de topor. Dumnezeule, sunt adevărați magicieni! Se pricep să-i joace pe degete pe patroni, administratori, directori și contabili. Când merg în control, se distrează interpretând legile după cum vor mușchii lor, fac, din țânțar, ditamai armăsarul și bici din rahat. Grație iscusinței lor, un regiment de șefi din cadrul Autorității Naționale de Control al Afacerilor Private s-a îmbogățit peste noapte, din spăgi, mită, peșcheșuri, ciubucuri și plocoane!

Gigantica sală de conferințe din subteranele capitalei este arhiplină. Toate structurile Autorității Naționale de Control al Afacerilor Private și-au trimis delegații la magistralul eveniment. Astăzi este ziua cea mare! Se deschid lucrările primului congres al cozilor de topor!Prin nu se știe ce minune, presa a prins de veste. Iată, ziariștii roiesc înnebuniți prin oraș, încercând să descopere locația secretă! Nici prin cap nu le trece că undeva, într-o sală din adâncuri, aflată chiar sub picioarele lor, se scrie istoria!Sala congresului freamătă de nerăbdare. Cincizeci de mii de cozi de topor și-au ocupat locurile rezervate din timp.- Eu am fost trimis de colegii de serviciu să-i reprezint la congres, după ce i-am tras-o patronului unei firme de construcții – îi povestește un tânăr vecinului său de bancă. Să vezi și să nu crezi! Dobitocul refuza să-i dăruiască șefului meu un teren ultracentral de cinci mii de metri pătrați, cu tot cu vila de pe el! Dar când am început să-i iau la bani mărunți afacerile din ultimii o sută de ani, să-i verific șantierele, forța de muncă, achizițiile de materiale, lucrările livrate și utilajele folosite, n-a mai avut încotro. Nu numai că a cedat imobilul, dar l-a mai și dotat și cu o casă de bani blindată, plină ochi cu dolari! Când i-am predat șefului, chiar de ziua sa de naștere, actul de proprietate înregistrat pe numele său, colegii mai în vârstă și cu îndelungată experiență m-au felicitat: „Bă, coadă de topor ca tine nu s-a mai pomenit în istoria departamentului nostru!”.