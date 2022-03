Peste 50.000 de români au încasat deja pensia privată

Anul trecut, arată ultimul raport, piața pensiilor private a continuat să crească, în ciuda volatilității induse de criza COVID-19.









La nivelul Pilonului II, contribuția medie a participanților cu contribuții virate la 31 decembrie 2021 a fost de circa 204 lei/participant, în timp ce la 31 decembrie 2020 valoarea acesteia a fost de 192 lei/participant. În perioada ianuarie - decembrie 2021, contribuțiile virate în sistemul de pensii administrate privat au fost în cuantum de 9,77 miliarde lei, în creștere cu aproximativ 10% față de anul 2020. Rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii administrate privat a fost de 5,79% în decembrie 2021, în luna decembrie 2020 valoarea acesteia fiind de 5,38%. La finalul lunii decembrie 2021, valoarea medie a activului unui participant la sistemul pensiilor administrate privat era de 11.434 lei, înregistrând o creștere de 16% comparativ cu decembrie 2020 și cu 1,5% față de trimestrul precedent. În perioada ianuarie - decembrie 2021 au fost efectuate plăți ale activului personal net către participanți în cuantum de 288 milioane lei pentru aproximativ 19 mii de participanți și beneficiari, se arată în comunicatul ASF.



Valoarea totală a activelor nete ale fondurilor de pensii administrate privat a fost de 89,07 miliarde lei, la finalul lunii decembrie a anului 2021, în creștere cu aproximativ 19% comparativ cu aceeași dată a anului 2020. Comparativ cu trimestrul anterior, activele nete au crescut cu 2%. Numărul participanților înregistrați în sistemul pensiilor administrate privat la 31 decembrie 2021 a fost de 7,79 milioane persoane, în creștere față de 7,63 milioane persoane la 31 decembrie 2020.

Sistemul de pensii private a demonstrat că este suficient de solid pentru a depăși perioadele de criză. În cei aproximativ 14 ani care au trecut de la înființarea sistemului, valoarea activului unitar net a crescut de la 10 lei la peste 28,5 lei. Altfel spus, fondurile de pensii au adus un câștig de 185% cotizanților. Faptul că deja sunt 50.000 de români care au beneficiat de plata pensiei, beneficiind de un randament între 100% și 185%, este un argument în plus pentru soliditatea și utilitatea sistemului.Suma medie încasată în 2018, primul an în care numărul plăților a fost unul apreciabil, a fost de sub 7.500 de lei, ea ajungând în 2021 la 13.200 de lei, conform datelor disponibile pe site-ul A.S.F., în rapoarte anuale privind piața pensiilor private.