Planul de restructurare al Blue Air a eșuat. Comisia Europeană a cerut recuperarea ajutorului dat de statul roman

Comisia Europeană a anunțat vineri, că planul de restructurare al companiei aeriene Blue Air nu a reușit să restabilească „viabilitatea pe termen lung” și este „incompatibil cu normele UE privind ajutoarele de stat”. Prin urmare, România trebuie să recupereze acum de la Blue Air aproximativ 34 milioane de euro, plus dobânda aferentă.







„În urma investigației sale aprofundate inițiate în aprilie 2023, Comisia a concluzionat că planul de restructurare a Blue Air nu era fezabil, coerent și suficient de amplu pentru a restabili viabilitatea pe termen lung a companiei aeriene într-un termen rezonabil și fără să denatureze în mod nejustificat concurența pe piața unică”, a transmis Comisia Europeană.

Instituția condusă de Ursula von der Leyen a adăugat că planul de restructurare al companiei Blue Air nu a fost actualizat „nici în urma încetării activității, nici a inițierii investigației aprofundate”.







„Măsurile care sprijină un plan de restructurare inadecvat și nerealist, care nu este susținut de finanțări suficiente de pe piață din partea investitorilor după perioada de salvare, sunt ilegale conform normelor UE privind ajutoarele de stat. România trebuie să recupereze acum de la Blue Air un ajutor de stat ilegal în valoare de 33,84 milioane EUR (163,8 milioane RON), plus dobânda aferentă”, a mai transmis Comisia Europeană.

Ce spune Guvernul

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Mihai Constantin, a afirmat după decizia Comisiei Europene, că statul român are la dispoziţie instrumentele pentru a gestiona situația.







„Am luat la cunoştinţă de acest comunicat al Reprezentanţei Comisiei Europene. Speţa Blue Air cred că are rădăcini până în vara lui 2020 şi în clipa de faţă vă pot spune că statul român are la dispoziţie instrumentele pe care le are în general în ceea ce priveşte recuperarea sau gestionarea unor litigii cu entităţi comerciale. Mă gândesc, aşadar, tot la Ministerul Finanţelor”, a spus el.