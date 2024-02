Primăvara vine cu maşini noi! Programul Rabla 2024 se pregăteşte să demareze în trombă

Primăvara se apropie cu paşi rapizi, iar pentru constănţenii care şi-au propus să-şi schimbe vechea maşină cu una nouă, aşteptarea va lua în curând sfârşit. Ca în fiecare an, în martie/aprilie se va urni din loc Programul Rabla, iar în 2024, sunt anunţate o serie de modificări.Aşa cum era de aşteptat, având în vedere declaraţiile făcute de premierul Marcel Ciolacu încă din luna decembrie a anului trecut, conform cărora românii trebuie să dea dovadă mai mult de responsabilitate pentru protecţia mediului şi să se gândească mai puţin la cei 10.000 de euro reducere, valoarea ecotichetului folosit la cumpărarea unei maşini electrice va scădea de la 51.000 de lei la 25.500 de lei. Cel puţin aceasta este propunerea făcută în cadrul unui proiect pus în consultare publică de Ministerul Mediului, însă şansele ca cifrele să suporte o modificare semnificativă sunt, practic, nule.„De obicei, informaţiile care sunt puse în dezbatere la începutul fiecărui an se şi adeveresc. Personal, consider că este o simplă formalitate. Noi aşteptăm ca normele să devină oficiale, programul să pornească la drum şi să putem rezolva cerinţele constănţenilor. Şi chiar avem multe solicitări, atât de la persoane fizice, cât şi de la persoane juridice, firme care intenţionează să îşi înnoiască parcul auto”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Elena P., reprezentant vânzări al unui dealer auto din Constanţa.Conform proiectului pus în dezbatere, o scădere dramatică, de 50%, este valabilă şi în cazul ecotichetului pentru maşini hibride, de la 26.000 lei la 13.000 lei.Modificări apar şi în Programul Rabla Clasic, cea mai importantă fiind aceea prin care preţul de achiziţie se plafonează la echivalentul în lei a 60.000 de euro, inclusiv TVA, pentru fiecare autovehicul comercializat.„Din acest punct de vedere, mi se pare o decizie corectă. Ideea generală este aceea de a ajuta, prin acest program, oamenii de rând, dar şi firmele să îşi achiziţioneze o maşină nouă, la un preţ decent. Cine are, să zicem, 100.000 de euro pentru maşină nu cred că are nevoie şi de sprijin de la stat”, este de părere interlocutoarea noastră.De asemenea, se modifică regulile de acordare a ecobonusului de 1.500 lei pentru casarea fiecărui autovehicul uzat care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară prin eliminarea vechimii de cel puţin 15 ani de la data fabricaţiei pentru maşina casată.Răspunsuri la toate întrebărileÎn Programul Rabla Plus, au fost date publicităţii şi cuantumurile ecotichetului, indiferent de numărul de autovehicule uzate predate spre casare:- 25.500 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen, exceptând motocicleta;- 13.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou electric hibrid, exceptând motocicleta, care generează maximum 80 g CO2/km în sistem WLTP;- 13.000 lei pentru achiziţionarea unei motociclete electrice.„La Rabla Plus, avem din nou o plafonare a preţului de achiziţie, echivalentul în lei a 70.000 de euro. Până acum plafonul era de 75.000 euro. Dar, repet, acestea sunt propuneri, să aşteptăm ca ele să devină oficiale.Până atunci însă, constănţenii - şi aici mă refer şi la cei care doresc să cumpere o maşină nouă, fie să o dea la casat - pot să îşi pregătească documentele necesare, bugetele etc. Cel mai bun lucru este să se îndrepte către dealerii auto, acolo vor găsi răspunsuri la toate întrebările”, a mai spus Elena P.Aşadar, mult a fost, puţin a mai rămas. Pregătiţi banii şi aşteptaţi semnalul de debut al programului!