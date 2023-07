Producţia de hidrocarburi a Romgaz a scăzut cu peste 5%, în primul semestru din 2023

Producţia totală de hidrocarburi a Romgaz a scăzut, în primul semestru al acestui an, cu 5,25%, comparativ cu perioada similară din 2022, la 15,41 milioane barili echivalent petrol, de la 16,26 milioane bep, conform datelor transmise, miercuri, 26 iulie, Bursei de Valori Bucureşti.În primele şase luni din 2023, au fost extrase 2,383 miliarde bep de gaze naturale, brut (minus 5,24%), producţia de condensat fiind de 10.940 tone (plus 3,04% comparativ cu perioada ianuarie-iunie 2022).Cantitatea de gaze naturale din producţia internă valorificată s-a ridicat, în primul semestru al acestui an, la aproape 2,35 miliarde mc (minus 5,32%).