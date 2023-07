"Registrul Deșeurilor", aplicația ce ajută afacerile să evite amenzile

Un alt avantaj este că poate fi folosită de pe orice dispozitiv, smartphone, tabletă sau desktop. Pentru încărcarea dovezilor de predare este suficient să fie fotografiate documentele și să fie încărcate în aplicație.



Cine trebuie să păstreze evidența deșeurilor



Câteva exemple de afaceri ce sunt obligate să păstreze evidența deșeurilor și să o raporteze către ANPM sunt:



HoReCa (restaurante, baruri, cafenele, autoserviri, patiserii, cofetării etc);



Magazine (alimentare, electronice, haine etc);



Servicii (saloane de beauty, frizerii, săli de jocuri, cabinete medicale etc);



Societăți cu activitate de birou (cabinet de avocatură, contabilitate, producerea de software etc);



Societăți cu activitate de depozit;



Societăți cu activitate de producţie ( mobile, echipamente electrice, haine, mase plastice etc).





Aplicația poate fi testată timp de 15 zile gratuit, apoi funcționează pe bază de abonament, lunar sau anual.





„Demult îmi doream să dezvolt o aplicație ușor de utilizat ce ajută la managementul mai eficient al deșeurilor generate de companii. Am creat această aplicație având ca obiectiv ca tot procesul de adăugare a datelor referitoare la deșeurile generate să fie extrem de facil, intuitiv și rapid după setarea contului care durează cinci minute, apoi totul se poate face din trei click-uri de fiecare dată când deșeurile au fost predate partenerilor. Totul pentru ca antreprenorii să se poată concentra pe creşterea business-ului, dar să respecte și legea, natura și să evite amenzile. Ne-am asigurat și vom continua să ne asigurăm că respectăm toate cerințele legale, iar în cazul în care acestea se schimbă, vom modifica rapid aplicația pentru a respecta noile cerințe”, a declarat Valentin Krancevik, co-fondator al aplicației Registrul Deșeurilor.





Un procent din veniturile acestei aplicaţii vor fi redirecţionate către Asociația Let’s Do It, Romania! pentru acțiuni de curățenie în natură.





