Şeful Vămilor, Bogdan Lari Mihei - demis! Preşedintele de la Resurse Minerale a demisionat

Premierul Nicolae Ciucă a anunțat, marți, 30 mai, că l-a demis pe șeful Autorității Naționale a Vămilor, Bogdan Lari Mihei, în timp ce președintele Agenției pentru Resurse Minerale, Sorin Gal, a demisionat, la o zi după ce și șeful ANAF Lucian Heiuș și-a dat demisia.„Creșterea economică pe care am obținut-o trebuie să fie resimțită de oameni, iar pentru a reuși acest lucru, instituțiile statului trebuie să fie mai performante. După un an în care PIB-ul țării a crescut cu 49 miliarde de euro, trebuie să regăsim aceeași dinamică și în încasările de la buget. Avem nevoie de un sistem de colectare mai eficient, prin care bugetul să aibă resursele necesare politicilor publice așteptate de cetățeni.L-am demis, azi, pe șeful Autorității Naționale a Vămilor și am luat act de demisiile șefilor ANAF și Agenției Naționale pentru Resurse Minerale. Reformarea acestor instituții trebuie accelerată, prin digitalizare, profesionalizarea angajaților și eficientizarea procedurilor de lucru. Doar astfel vom putea valorifica în interes public rezultatele bune ale economiei și vom răspunde nevoilor sociale.Prin continuarea programelor de investiții masive, colectare corectă a veniturilor la buget și exploatarea resurselor noastre naturale, România va intra într-o nouă etapă de modernizare, în beneficiul tuturor cetățenilor săi”, a transmis premierul Nicolae Ciucă.