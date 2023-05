Militarii de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu s-au întors de la exercițiul multinațional Astral Knight 23

În perioada 22 – 27 mai, un detașament mixt constituit din personal navigant și tehnic din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, operatori căutare-salvare prin luptă din cadrul Detașamentului de Căutare Salvare în Luptă și operatori din cadrul Detașamentului Cercetare Căutare-Salvare Recuperare Personal și Evacuare Medicală de la Baza 90 Transport Aerian Otopeni „Comandor aviator Gheorghe Bănciulescu" au participat cu două elicoptere IAR 330 la Exercițiul multinațional Astral Knight 23 din Zadar, Croația.Exercițiul a fost organizat de către United States Air Forces in Europe and Air Forces Africa și s-a desfășurat sub umbrela Defender Europe 23. În cadrul exercițiului, detașamentul românesc a exersat executarea misiunilor specifice în contextul geografic din Croația și Albania, a executat misiuni de antrenament pentru inserția prin diferite proceduri a parașutiștilor americani (PJ- parajumpers), a antrenat personalul structurilor partenere care efectuează sarcinile de recuperare în misiuni de P.R. - Personnel Recovery și a antrenat sistemul de comandă și control pentru misiuni PR - C2 al partenerilor croați, în cadru multinațional întrunit.Este cea de-a doua dislocare organizată în afara teritoriului național de către Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu de la începutul anului, cu element de noutate și complexitate pentru anul de instruire în curs reprezentat de integrarea în detașament a operatorilor DCSL și a operatorilor DCCSRPEM din cadrul Bazei 90 Transport Aerian Otopeni.Dislocarea s-a executat cu două elicoptere IAR 330 L-RM dar și cu tehnica de luptă a operatorilor, cu echipamentul, piesele de schimb și dispozitivele specifice necesare sprijinului misiunii pentru întreaga perioadă de instruire, pentru aceasta fiind utilizate și aeronavele de transport ale Forțelor Aeriene Române de la Baza 90 Transport Aerian.