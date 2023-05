RAZIE DE AMPLOARE ÎN CONSTANȚA. Sute de amenzi date într-o singură noapte!

Polițiștii constănțeni, alături de jandarmi și polițiștii locali au organizat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, o amplă razie în municipiul Constanța. Scopul acțiunii a vizat menținerea climatului de ordine și siguranță publică, prevenirea și combaterea faptelor ilegale, precum și a principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. Astfel, au fost legitimate aproximativ 850 de persoane, au fost verificate peste 500 de vehicule și 22 de locații publice. În urma activităților desfășurate, polițiștii au aplicat 200 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 100.000 de lei. Totodată, au fost reținute în vederea suspendării 10 permise de conducere, dintre care 6 pentru conducere sub influența alcoolului, 2 pentru depășire neregulamentară și 2 pentru conducere agresivă. De asemenea, au fost retrase 10 certificate de înmatriculare și au fost constatate 7 infracțiuni.În jurul orei 00.05, polițiști din cadrul Poliției municipiului Constanța – Secția 1 Poliție au identificat un bărbat, de 36 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Yokohama, fiind sub influența băuturilor alcoolice.Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 1,67 mg/l alcool pur în aerul expirat, ulterior fiind condus la spital, pentru prelevarea de mostre biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.Mai târziu, în jurul orei 02.40, polițiști din cadrul Poliției municipiului Constanța – Secția 3 Poliție au identificat un bărbat, de 45 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Mircea cel Bătrân, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat, ulterior fiind condus la spital, pentru prelevarea de mostre biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.De asemenea, în jurul orei 03.00, polițiști din cadrul Poliției municipiului Constanța – Secția 2 Poliție Rurală Mihail Kogălniceanu au identificat un bărbat, de 27 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Călugăreni, din comuna Mihail Kogălniceanu, fiind sub influența băuturilor alcoolice.Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat, ulterior fiind condus la spital, pentru prelevarea de mostre biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.Totodată, în jurul orei 03.00, polițiști din cadrul Poliției municipiului Constanța – Secția 1 Poliție Rurală Constanța au identificat un bărbat, de 34 de ani, care a condus un moped, pe D.N. 39 E, fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. La rândul lor, în jurul orei 03.00, polițiști din cadrul Secției 4 Poliție au identificat un bărbat, de 40 de ani, care a condus un autoturism, pe bulevardul I.C. Brătianu. Acesta a refuzat atât testarea cu aparatul etilotest, cât și prelevarea de mostre biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.În altă ordine de idei, în jurul orei 00.10, polițiști din cadrul Secției 3 Poliție au identificat, pe strada Ștefan cel Mare, un bărbat, de 27 de ani, asupra căruia au fost descoperite, în urma controlului corporal, un plic cu o substanță de culoare brună și o țigaretă confecționată, despre care persoana în cauză a declarat că ar conține cannabis. Bunurile au fost înaintate Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, în vederea continuării cercetărilor.Totodată, sâmbătă seara, în jurul orei 22.30, polițiști din cadrul Poliției municipiului Constanța – Secția 4 Poliție au identificat, pe strada Nicolae Filimon, un bărbat, de 45 de ani, și o femeie, de 33 de ani, care întrețineau raporturi sexuale într-un autoturism.La razie au participat și jandarmi de la Gruparea de Jandarmi Mobilă „Tomis” Constanța”, precum și polițiști locali de la Direcția Generală Poliția Locală Constanța.