Sentință definitivă pentru criminalul profesoarei din Cernavodă. Iată câți ani va petrece după gratii

Bărbatul care, în aprilie 2021, a omorât-o cu bestialitate pe profesoara Cristina Palu, din Cernavodă, a fost condamnat definitiv. Magistrații Curții de Apel Constanța au redus sentința Tribunalului Constanța, astfel că Cosmin Romică Hărăbor va petrece după gratii 22 de ani și 4 luni, pentru comiterea infracțiunilor de omor calificat și tâlhărie calificată.Rechizitoriul întocmit de anchetatori evidențiază cum suspectul a planificat să o jefuiască pe profesoară, pe care o cunoștea pentru că anterior îi realizase lucrări de reparații în apartament. „În acest sens, a întocmit un plan, în sensul că voia să ajungă la domiciliul acesteia, să intre în vorbă cu ea și profitând de neatenția acesteia să-și însușească o cheie de la intrare în apartament, iar ulterior pe timpul nopții când aceasta dormea să intre în casă, s-o lege de mâini și să-i ceară să-i dea banii pe care îi deține. Inculpatul a menționat că a gândit acest scenariu, crezând în ipoteza că victima nu-l va recunoaște”, se arată în rechizitoriu.Inculpatul a intrat în apartamentul victimei în seara zilei de 6 aprilie 2021, la ora 19.00, iar după aproximativ o oră, femeia era moartă. Căci odată descoperită intenția lui, Romică Cosmin Hărăbor a trecut la violență. A prins-o pe victimă, a trântit-o la sol, s-a urcat pe ea și pentru a o face să nu mai țipe, i-a înfășurat în jurul gâtului o chingă pe care o avea într-o sacoșă.„În aceste împrejurări, P. C. a țipat din nou, moment în care H. R. C. a luat hotărârea de a scoate din sacoșă chinga textilă și am înfășurat-o odată după gât, după care a vrut sa-i prindă cu ea și picioarele. În timp ce i-a prins unul din picioare spre înapoi și în timp ce încerca sa-i prindă și cel de-al doilea picior, aceasta s-a zbătut și, la un moment dat, a constatat că nu se mai zbate că avea doar niște spasme, după care nu a mai mișcat. Față de această situație, H. R. C. a crezut că victima a avut un episod de leșin, astfel că a luat-o cu ambele mâini de umeri și a vrut s-o ducă în patul din dormitor”, au mai arătat anchetatorii.Inculpatul a rămas în apartamentul victimei până dimineață, la ora 5.00, când a plecat cu 500 de lei, mai multe carduri bancare și cheile mașinii. Banii i-a păstrat, dar bunurile le-a aruncat pe marginea Autostrăzii A2, de unde au fost ulterior recuperate de anchetatori.Îngrozitoarea faptă a fost descoperită abia a doua zi, pe 8 aprilie, în jurul orei 9.15. Polițiștii au fost sesizați, în acea zi, de fratele făptașului, căruia Romică Cosmin Hărăbor îi mărturisise ce făcuse, dar și de sora victimei, alarmată că nu poate lua legătura cu aceasta.