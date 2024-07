Tarifele RCA, deși „înghețate” s-au scumpit! ASF anunță cu cât au crescut

Una spunem, alta facem! Așa s-ar putea traduce pe scurt ce face Guvernul cu polițele RCA. Deși a anunțat în luna iunie 2024 că prețul lor rămâne înghețat, altceva se întâmplă de fapt pe piață: prețul nu a înghețat, ba dimpotrivă, asigurările de răspundere civilă auto s-au scumpit.







Luna trecută, Guvernul anunța a doua plafonare a prețului tarifelor RCA, până la sfârșitul lui septembrie 2024. Asta în contextul ținerii sub control a creșterii prețurilor pe tot lanțul economic. Numai că asigurătorii s-au revoltat spunând că nu pot susține costurile cu daunele în creștere și banii mai mulți trimiși către Fondul de Garantare a Asiguraților, care plătește păgubiții Euroins și City Insurance. Astfel că Guvernul le-a dat dreptul prin lege asigurătorilor să majoreze tarifele cu aproape 7%. Recent, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a publicat noile tarifele de referință RCA la nivelul lunii iulie 2024. Acestea sunt cu rol orientativ pentru următoarele șase luni. Sunt calculate pentru clasa B0, pe 12 luni. “Este o mare minciună ce se întâmplă. S-a anunțat că prețurile la polițele RCA nu se vor majora, dar de fapt polițele s-au scumpit. Acum mi-am cumpărat o nouă poliță pe șase luni și am văzut că am dat mai mult decât în iarnă. Am o mașină medie și am plătit 1500 de lei în iarnă, iar acum a fost mai scumpă cu câteva sute de lei. Oricum la noi nimic nu se respectă, una zicem, alta facem”, a spus pentru Cuget Liber, Ion Amariei, un șofer supărat.







Tarife de referință RCA mai mari, dar și criterii noi de risc







Potrivit raportului ASF, noile tarife de referință RCA au fost stabilite de către firma KPMG. Au fost luați în calcul ultimii 5 ani de eveniment anteriori datei de referință, în speță perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2023. Au fost introduse noi criterii de risc: puterea motorului (KW) în loc de capacitatea cilindrică a motorului (cmc); zona geografică.













Segmentele de tarif au fost construite ținând cont de următoarele caracteristici referitoare la: persoana asigurată: tipul asiguratului (persoană fizică sau persoană juridică), vârsta asiguratului (pentru persoane fizice); caracteristicile vehiculului: puterea motorului (KW), numărul de locuri pe scaune, capacitatea motorului (CMC), puterea motorului (CP), masa maximă admisă (Kg); zona geografică (grupe de județe).

”Puterea motorului (KW) reprezintă un factor de risc mai relevant decât capacitatea cilindrică (CMC), având în vedere și caracteristicile constructive ale motoarelor moderne (motoare cu capacitate cilindrică mică pot dezvolta puteri mari)”, se arată în raportul ASF/KPMG.







Vicepreședintele ASF, Sorin Mititelu a explicat care sunt factorii care au determinat creşterea tarifelor RCA. „Înainte de plafonare, rata combinată era subunitară, deci asigurătorii erau pe pierdere din RCA. Acest tarif de referinţă nu are rolul de a stabili un preţ în piaţă. O evoluţie de plus-minus 3% arată de fapt o stabilitate în piaţa RCA, cel puţin pe segmentul autoturismelor”, a menţionat vicepreşedintele ASF.