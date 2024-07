Turismul ”la negru”, o amenințare majoră pentru industria economiei. „Nu se plătește nicio taxă”

Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) consideră că o prioritate a autorităților române este aceea de a combate mult mai serios ”turismul la negru”.Turismul “la negru”, ilegal și neautorizat, poate avea consecințe negative semnificative asupra industriei turismului și a economiei în general."Se fac cazări în apartamente private, pe Litoral și la munte, și nu se plătește nicio taxă. Pe de altă parte, sunt persoane fizice care organizează grupuri, atât în România, cât și în străinătate, la negru, fără licență, fără brevet, și nu plătesc un leu statului român. Propun ca vama să verifice ca fiecare autocar să aibă licență de turism iar ghidul brevet”, declară Alin Burcea, președintele ANAT.Asociația Națională a Agențiilor de Turism constată că toate controalele vizează doar operatorii autorizați, cu licențe, sub sancțiuni extrem de grave, până la amenzi și ridicarea licenței, în timp ce în jur există unități de cazare neclasificate care sunt promovate pe piață și vândute de platforme online nelicențiate ca agenții sau pur și simplu de intermediari „ad-hoc”.Care sunt principalele consecințe?Impactul asupra economiei și structurilor de cazare este una dintre consecințele principale ale turismului ”la negru”. Cazarea neautorizată în apartamente private, vile sau alte structuri precum și excursiile și deplasările organizate fără deținători de licență nu numai că privează statul de taxe și impozite, dar afectează mult afacerile legale din domeniul turismului.Proprietarii de hoteluri, pensiuni și alte structuri de cazare care plătesc taxe și funcționează în mod legal, dar și agențiile de turism se confruntă cu o concurență neloială din partea celor care oferă cazare “la negru”. Această concurență poate duce la scăderea veniturilor pentru structurile de cazare legale și poate afecta investițiile în dezvoltarea infrastructurii turistice a României.O altă consecință se referă la concurența neloială. Structurile de cazare și agențiile de turism licențiate plătesc taxe și respectă reglementările pentru a-și desfășura activitatea. Când entități neautorizate organizează grupuri sau deplasări, creează o concurență neloială. Iar o altă consecință se referă la reputația afectată, deoarece turismul “la negru” poate duce la experiențe proaste pentru turiști. Dacă grupurile organizate de entități neautorizate nu oferă servicii de calitate, reputația întregii industrii turistice poate suferi. La fel și în cazul cazărilor ”la negru”: turistul nu are cui să se plângă, nu beneficiază de cea mai bună calitate, nu are cum să fie compensat în cazul în care ”serviciile” sunt sub așteptări.Ce spun reprezentanții ANATANAT consideră că statul român, prin autoritățile competente, ar trebui să intensifice controalele și să impună sancțiuni mai severe pentru cei care oferă cazare neautorizată sau pentru cei care organizează excursii, tururi sau pachete turistice fără licență. Din păcate, există și platforme online care promovează structuri de cazare neautorizate, dar și ghizi neautorizați, mai ales străini, care, la rândul lor, fac concurență neloială ghizilor naționali sau locali autorizați. Agențiile de turism, structurile de cazare clasificate și alte entități legale ar trebui să fie protejate prin aplicarea riguroasă a legilor și reglementărilor. Amintim că agențiile de turism lucrează doar cu structuri de cazare clasificate, autorizate, promovarea cazării ”la negru” constituind în mod legal o contravenție.În plus, este esențială promovarea unei culturi a respectării legii și a eticii în turism. Educația și conștientizarea turiștilor și a furnizorilor de servicii pot contribui la reducerea cazurilor de turism “la negru”.„Statul român ar trebui să investească în promovarea turismului legal și să ofere facilități și avantaje pentru structurile de cazare autorizate. Este esențial să fie protejate interesele economice naționale și să se asigure o concurență corectă în industria turismului”, spun reprezentanții ANAT.