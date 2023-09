Acuzații dinspre sindicate: "Noul șef nu știe ce urmează după «desființarea» IPJ Constanța"

„În cursul dimineții de marți, 5 septembrie, reprezentanții Sindicatului Europol au fost chemați la o întâlnire informală cu noul împuternicit inspector șef al IPJ Constanța, cms. șef Mădălina-Sorina Vlangăr. Cu toate că am așteptat cu foarte mult interes clarificarea declarațiilor de presă ale viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne Cătălin Predoiu, care a precizat că urmează să fie desființat IPJ Constanța și să fie creată o nouă structură care să facă față criminalității specifice județului, am rămas uimiți să constatăm că doamna cms. șef Mădălina-Sorina Vlangăr nu are nicio perspectivă asupra a ceea ce se va întâmpla după termenul asumat, de 45 de zile”, a precizat liderul sindical Cosmin Andreica.





„Cms. șef Mădălina-Sorina Vlangăr a ținut să precizeze că în contextul anunțului ministrului Predoiu, că urmează «desființarea IPJ Constanța», dumneaei în niciun caz nu dorește să distrugă nimic, ci vrea să construiască. Și că a primit mandatul de șef doar pentru cele 45 de zile, interval de timp în care va trebui să realizeze o evaluare sectorială, a riscurilor și a personalului, pe baza căreia, ulterior, reprezentanții IGPR vor decide asupra modului în care va arăta noua structură organizațională”, au mai transmis sindicaliștii.







Deficiențele ar trebui remediate înainte de „reorganizare”





Sindicaliștii au arătat că nicio reorganizare nu va putea fi realizată fără ca mai întâi să fie remediate deficiențele semnalate de mult timp: „lipsa stringentă de personal la nivelul tuturor structurilor; lipsa de pregătire specifică a personalului detașat pe litoral, dar și faptul că delegarea pe litoral reprezintă o formă de «sancționare» a polițiștilor. Asta în condițiile în care polițiștii nominalizați de șefii lor să fie delegați sunt nevoiți să cheltuie sume importante doar pentru a supraviețui pe litoral, cu o diurnă de 23 lei/zi; folosirea ineficientă a personalului delegat pe durata sezonului estival, dar și faptul că specificul și orarul acțiunilor operative sunt dictate de la Bucureşti şi nu corespund cu nevoile operative care trebuie acoperite la nivel local; alocarea resurselor pentru acțiuni cu rezultate insignifiante (normă de amenzi sau număr de persoane legitimate); nerespectarea prevederilor privind programul de lucru al personalului și timpii de refacere a capacității de muncă; practicarea „permanenței” ilegale la multe dintre structuri, fiind încălcată obligația șefilor de a planifica 24/24 ore, 7 zile din 7, cel puțin 1/3 din polițiști, conform art. 17 alin. 2 din Ordinul MAI 577/2008; birocrația excesivă și faptul că cei din stradă trebuie să întocmească un volum mare de documente în urma fiecărei intervenții, dar şi faptul că se practică înregistrarea multiplă a unor date – se impune urgentarea digitalizării”.



„Nu există o formulă magică pentru a obține rezultate mai bune, cu aceleași ingrediente”





Ședința s-a încheiat cu solicitarea noului inspector șef ca până la data de 11 septembrie reprezentanții organizațiilor sindicale să vină cu propuneri despre cum ar trebui reorganizat IPJ Constanța. „Apreciem însă că, atât timp cât nici în momentul de față nu sunt alocate resurse umane și logistică, nu există nicio altă formulă magică prin care să obținem rezultate mai bune, însă cu aceleași ingrediente. Totodată, raportat la neseriozitatea cu care este tratată această promisiune a ministrului Predoiu, de a avea în 45 de zile un nou model instituțional menit să răspundă criminalității de la malul mării, există toate premisele ca acest deziderat să fie un adevărat fiasco”, au mai arătat reprezentanții Sindicatului Europol.





