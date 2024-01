Administratorii Fermei Dacilor şi Cornel Dinicu, duşi din nou la audieri

Administratorii de la Ferma Dacilor şi Cornel Dinicu, reţinuţi în dosarul deschis în urma incendiului devastator soldat cu mai mulţi morţi, au fost duşi, miercuri, din nou la audieri, scrie Agerpres.Surse judiciare au precizat, pentru AGERPRES, că cei trei se află la sediul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova pentru audieri.Ulterior, aceştia vor fi duşi la Judecătoria Ploieşti, cu propunere de arestare preventivă.Trei persoane fizice având calitatea de administratori (un administrator statutar şi doi administratori în fapt) ai Fermei Dacilor au fost reţinuţi, marţi seară, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru.Anchetatorii au informat, marţi, că au extins urmărirea penală in rem cu privire la fapte de fals şi abuz în serviciu."La data de 31 decembrie 2023, în dosarul privind incendiul care a avut loc la data de 26 decembrie 2023 la Complexul turistic 'Ferma Dacilor' din localitatea Tohani, comuna Gura Vadului, judeţul Prahova, s-a dispus extinderea urmăririi penale in rem cu privire la comiterea a trei infracţiuni de fals intelectual (art. 321 alin. 1 Cod penal), trei infracţiuni de uz de fals (art. 323 teza I Cod penal), trei infracţiuni de fals intelectual (art. 321 alin. 1 Cod penal) şi trei infracţiuni de abuz în serviciu (art. 297 alin. 1 Cod penal), toate vizând aspecte privind situaţia juridică a imobilului în care a avut loc incendiul", se menţionează într-un comunicat transmis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova.Totodată, au fost efectuate opt percheziţii domiciliare la adresele unde locuiesc efectiv sau îşi au domiciliul şapte persoane fizice, în urma acestor activităţi procedurale fiind ridicate mai multe înscrisuri, documente şi medii de stocare a datelor informatice care vor fi valorificate pe parcursul urmăririi penale, arată sursa citată."În vederea continuării cercetărilor, au fost emise şi puse în executare un număr de 6 mandate de aducere, privind persoane ce au calitatea de administratori statutari sau în fapt ai societăţii comerciale, ori care îndeplinesc sau au îndeplinit funcţii publice în cadrul autorităţii publice cu responsabilităţi în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului", au transmis anchetatorii, citaţi de Agerpres.Surse judiciare au precizat că printre cei care au fost audiaţi marţi de anchetatori se află fostul şi actualul primar de la Gura Vadului şi o funcţionară de la Urbanism.Şapte trupuri carbonizate au fost găsite în urma incendiului devastator de la Ferma Dacilor, victimele fiind identificate pe baza probelor ADN.Totodată, se aşteptată ca expertiza genetică să confirme dacă fragmentele osoase găsite joi seară aparţin ultimei victime date dispărute.Anterior, anchetatorii au anunţat că în cauză sunt efectuate cercetări in rem, pentru faptă, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de distrugere din culpă, care au avut ca urmare un dezastru şi, respectiv, de ucidere din culpă.