Alfred Bulai, agresorul sexual de la SNSPA, scapă de arestul la domiciliu

Tribunalul București a decis, marți, înlocuirea arestului la domiciliu cu măsura controlului judiciar pe o perioada de 60 de zile în cazul sociologului Alfred Bulai, în dosarul în care acesta este inculpat pentru că ar fi agresat sexual studente de la SNSPA.







Magistrații au admis astfel contestația formulată de Bulai, a respins propunerea de prelungire a măsurii arestului la domiciliu şi a dispus înlocuirea masurii arestului la domiciliu cu măsura controlului judiciar.







Bulai va avea următoarele obligații, pe durata măsurii: a) să se prezinte la organele de urmărire penală, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată, ori de câte ori este chemat; b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau in faţa caruia se afla cauza cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la secţia de poliţie desemnata cu supravegherea masurii, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat. În baza art. 215 alin. (2) C. proc. pen., pe timpul controlului judiciar, impune inculpatului să respecte următoarele obligaţii: a) să nu părăsească teritoriul României, decât cu încuviinţarea prealabilă a judecătorului de drepturi şi libertăţi; b) să nu se apropie de persoana vătămată şi martorii din dosar şi să nu comunice cu aceştia direct sau indirect, pe nicio cale; c) să nu exercite profesia şi/sau activitatea în exercitarea căreia a săvârşit presupusele fapte- profesor; b) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme, relatează stiripesurse.ro







În caz de încălcare a măsurilor dispuse de instanță, controlul judiciar poate fi înlocuit cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.