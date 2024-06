Atenție când mergeți în vacanță în străinătate! Ce a pățit un cuplu de români în Antalya

Un concediu petrecut în străinătate, pe plajă, la soare, departe de stres și de orice fel de griji pare să fie visul oricui. Grecia, Turcia și Bulgaria sunt în topul destinațiilor. Și totuși, uneori astfel de vacanțe nu sunt deloc lipsite de griji și de probleme. A aflat-o direct unul dintre zecile de mii de turiști români care a mers cu familia în Turcia, la Antalya, să se bucure de apa de azur și de liniște. El a povestit întreaga experiență pe un grup de Facebook dedicat turiștilor români care aleg Antalya.







„Bună ziua, a mai fost cineva cu copilul la spital în Antalya? Al meu are o enterocolită și pentru o perfuzie și câteva analize ne-au taxat 1.150 euro. O să ne recuperăm banii de la asigurare, dar mi se pare enorm. În plus, nu au început actul medical până nu au văzut banii în cont. Mulțumesc”, e postarea sub adăpostul anonimatului.







„Am preferat să plătim, dar dacă nu aveam bani...”







Reacțiile au venit imediat. „Nu ați avut asigurare?”, a întrebat o doamnă. „Avem, din fericire, dar dura foarte mult să se deconteze direct, cam 8 ore, timp în care nu se ocupau de copil. Am preferat să plătim, dar dacă nu aveam bani...”, a răspuns autorul postării. „Hai ca mă ia cu leșin, sper să nu am nevoie”, a replicat doamna.







Alții s-au arătat revoltați de atitudinea medicilor din Antalya. „Ăștia sunt dobitoci și nesimțiți”, a spus cineva. Alții au fost mai curioși de numele companiei de asigurare, în timp ce un internaut a spus că: „Era bine dacă vă duceați direct la spitalul de urgență de stat!”







„Trebuia sunat la ei și să accepte plata, nu înțeleg cum să plătiți din buzunar? Decontare directă, îmi pare rău, sănătate”, a scris altul.







Experiență de coșmar







Au fost și membri ai grupului care s-au contrazis dacă firma de asigurări plătește sau nu imediat în astfel de cazuri. „Nu plătește nimeni înainte. Nici nu se poate”, a scris administratorul grupului, dar a fost contrazis imediat de altcineva, care a relatat o altă experiență neverosimilă. „Te înșeli, anul trecut am plătit pe loc o sumă de 3.000 euro, umăr ieșit. Suni și rezolvi pe telefon. Nu trebuie să pleci cu câteva zeci de mii de euro, citim bine și ne informăm ce asigurare facem și cum se procedează.”







În discuție au intervenit și alți internauți, care spun că, în cazul lor, compania de asigurări a achitat foarte rapid totul, practic prin decontare directă. „Acum 2 ani am folosit și eu asigurarea, tot în Turcia! Am avut decontare directă și nu am plătit nimic. Am avut enterocolită. Am fost la Medlife, mi-au pus o perfuzie, mi-au dat și niște medicamente”, „ și „Și noi am fost la spital, asigurați tot la Groupama, dar nu a trebuit să plătim nimic. Sănătate!”, au fost doar două dintre mesajele care susțineau acest lucru.







Alții spun însă că au avut probleme similare. „În 2019, noi am plătit 850 euro pentru același lucru. Sunt scumpi pentru că sunt spitale private. Păstrați toate actele pentru decontare, dar anunțați și asiguratorul în max 48 ore”, a scris altcineva. „Am pățit același lucru! Prima și prima dată trebuia sunat brokerul de asigurare. Asta trebuia să vă spună agenția, dar probabil ca și în cazul nostru ne ne-a zis nimeni nimic, iar brokerul va indica un spital anume din zona cu care colaborează! Mizerabili în privința asta turcii!”, a fost altă observație.







„Nu vă mai mirați atât”







Alții au venit cu sfaturi. „ Hello, luați cu voi nausovit pentru vomă, săruri de rehidratare de la hipp gata preparate, enterol… tot ce vă trebuie în caz de enterocolită… Sunați pediatrul ca să vă spună ce sa aveți preventiv, în funcție de vârsta copilului. Dar si a voastră, am pățit și eu acum câțiva ani la bulgari”, a scris cineva.







„Nu vă mai mirați atât! În majoritatea țărilor civilizate din Europa mori la ușa spitalului dacă n-ai bani! Ați văzut Turcia, Grecia și Bulgaria și gata, sunt turcii nesimțiți că nu primesc milioane de turiști prin spitale moca. Omul a plătit și va recupera sigur banii”, a fost altă opinie.







„De ce nu ați fost la spital de stat?”, a întrebat cineva. „Nu știam unde este, ne-au dus cu mașina de la hotel. În plus, de la firma de asigurări au zis să apelăm la medicul hotelului și ei aveau parteneriat cu spital privat”, a răspuns autorul postării inițiale.







„Mie mi-au cerut 150 de euro pentru un leucoplast la o rană superficială...”, s-a plâns altcineva.







Concluzia a venit de la administratorul grupului de Facebook. „Concluzia: dacă nu vreți să plătiți din buzunar 1.000-2.000-3.000 de euro și să așteptați recuperarea banilor în țară, urcați-vă în mașinile personale, cei care mergeți cu mașinile, sau în taxi cei care nu sunteți cu mașinile și mergeți la urgență la spitalele de stat din Antalya, Alanya si pe unde mai sunt, unde nu plătiți, sau plătiți puțin și unde se rezolvă problema medicală prima dată și apoi se descurcă și problemele cu asigurarea. Nu mai mergeți la cabinetele private din resorturi.”