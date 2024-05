Bonă filmată pe ascuns, în timp ce lovea copilul pe care îl avea în grijă! Mama celui mic a anunțat Poliția

O femeie din București este cercetată de polițiști după ce a agresat copilul pe care îl avea în grijă.Vineri, 17 mai 2024, poliţiștii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secția 22 Poliție au pus în aplicare un mandat de aducere, emis pe numele unei femei, în vârstă de 69 de ani, față de care sunt efectuate cercetări într-un dosar penal de lovire sau alte violențe.La data de 16 mai 2024, Secția 22 Poliție a fost sesizată, de către o femeie, cu privire la faptul că fiul său, în vârstă de 1 an și 2 luni, ar fi fost agresat fizic de către bonă.Din cercetările și investigațiile efectuate de către polițiști a rezultat următoarea situație de fapt:În cursul lunii aprilie a anului curent, fiind în căutarea unei bone pentru fiul său, mama minorului ar fi cunoscut, prin intermediul unei platforme online, o persoană ce s-a recomandat a fi bonă cu experiență.Ulterior, cele două persoane s-ar fi înțeles ca femeia cunoscută prin intermediul rețelei respective să aibă grijă de fiul ei doar în anumite zile.Astfel, în perioada 16 aprilie - 13 mai a.c., bona ar fi fost solicitată de părinții minorului, în repetate rânduri, să aibă grijă de fiul lor, fără ca aceștia să sesizeze aspecte care să le ridice suspiciuni în privinta comportamentului ei.La data de 15 mai a.c., mama minorului ar fi vizionat înregistrările unor camere de supraveghere video disimulate în interiorul locuinței de domiciliu, moment în care ar fi observat că, în cursul zilei anterioare, fiul său ar fi fost agresat fizic, în repetate rânduri, de către bonă, fiind bruscat și lovit în mai multe zone ale corpului.În urma activităților desfășurate de polițiști, a fost identificată persoana bănuită de comiterea faptei, o femeie în vârstă de 69 de ani.La data de 17 mai 2024, a fost pus în executare un mandat de aducere, emis pe numele bănuitei, aceasta fiind depistată și condusă la audieri.În baza probatoriului administrat în cauză, femeia a fost reținută pentru 24 de ore, față de aceasta fiind dispusă, ulterior, măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.Cercetările sunt continuate de către Secția 22 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violențe.