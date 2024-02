Caz cutremurător: Gabriel Zahiu, fost stelist, a murit și cadavrul său zace de două luni la morgă

Fotbalul românesc a mai pierdut un nume important, numai că, vestea tragică a ajuns în țară cu mare întârziere. Și sub forma unei știri cu adevărat șocante. Potrivit jurnalistului Alin Buzărin, care a publicat informația pentru welovesport.ro, fostul stelist, Gabriel Zahiu, s-a stins în Suedia pe data de 20 noiembrie.







Cazul este unul cutremurător, pentru că, deși au trecut aproape două luni de la decesul lui Zahiu, fost coleg la Steaua cu Iordănescu și Marcel Răducanu, trupul său neînsuflețit se află, în continuare, la morgă, în Suedia.







Gabriel Zahiu, născut pe 17 noiembrie 1956, a decedat la Helsingborg, pe 20 noiembrie 2023, adică la doar 3 zile după ce împlinise 67 de ani, a notat sursa citată. Mai departe, amănuntele cazului sunt relatate de Dan Tulpan, fost jucător și președinte la Gloria Buzău: „Am auzit c-ar fi murit Gabi Zahiu, în Suedia. Sunt greu de aflat informații, n-avea pe nimeni pe-acolo, suferea cu inimă. Am avut ceva suspiciuni în noiembrie. N-a mai dat niciun telefon, nici nu putea fi apelat. Tot speram că e plecat prin Spania sau pe undeva unde nu are semnal. Bănuielile că s-a întâmplat ceva rău au crescut pe 17 noiembrie, de ziua lui. Nu s-a întâmplat niciodată să nu răspundă la telefonul nostru sau să nu sune el înapoi. Din păcate și noi, rudele lui am avut probleme personale mari, n-am putut să plecăm în Suedia după el. Apoi a venit Crăciunul, Anul Nou, niciun semn. Fratele meu a trimis atunci pe cineva la apartamentul lui din Helsingborg. Știți cum e acolo, oamenii sunt mai reci, nu-i ca la noi. Totuși, vecinii au spus că nu l-au văzut de mult timp. <>, au spus ei. Confirmarea oficială a venit zilele trecute după ce fratele meu, isteț, s-a gândit să-l caute pe lista persoanelor decedate. Acolo e un site unde se anunță toate persoanele decedate. Fratele meu i-a găsit numele pe listă“.







Aducerea trupului neînsuflețit al lui Zahiu e o misiune dificilă, deoarece, atunci când a plecat în Suedia și a dobândit cetățenia acestei țări, fostul stelist a renunțat la cetățenia română, notează buzoienii.ro







Mijlocaș sau atacant, în funcție de cerințele echipei, Gabriel Zahiu a jucat în liga secundă, la Gloria Buzău. Apoi, a ajuns la Steaua, formație pentru care a evoluat între 1975 și 1981. Alin Buzărin a notat că Zahiu a strâns 120 de partide de campionat pentru Steaua, marcând 31 de goluri. Zahiu a cucerit două titluri (1976 și 1978) și două Cupe ale României (1976 și 1979) cu Steaua. După plecarea din Ghencea, Zahiu a revenit la Buzău și a contribuit la promovarea echipei în prima ligă.







Acum, cea mai apropiată rudă a lui Zahiu e sora din România, în vârstă și bolnavă, netransportabilă. De aceea, e nevoie de o procură specială din partea acesteia pentru ca nepoții să-i poată ridica trupul de la morgă și a-l transporta apoi cu o mașină până în România, la Buzău.