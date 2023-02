Colonelul (r) Ștefan Tudosie: "Se intoxică populația cu știri false despre pensii. Militarii sunt cei discriminați"

„În cursul zilei de miercuri, 15 februarie, aproape întreaga mass-media centrală a dezbătut faptul că s-a amânat virarea de către Comisia Europeană a celei de-a doua tranșe din PNRR, intoxicând populația cu știri false cu privire la soarta pensiilor militare. Nu-i așa, «arma» cu care miitarii, adevărații dușmani ai țării, jefuiesc bugetul de stat! Și aruncă populația civilă în cea mai neagră discriminare. Vezi Doamne, în privința pensiilor, militarii nu sunt egali cu civilii, generând o teribilă problemă de echitate, așa cum afirma și Dragoș Pîslaru, fostul ministru al Muncii. (...) Iar în privința problemei de echitate semnalate de Pîslaru în interviul acordat mai multor posturi de tv și radio, se cuvin făcute unele precizări. Pe scurt, niciodată și nicăieri nu poate fi vorba despre o egalitate în drepturi, atâta vreme cât nu există o egalitate în obligații, interdicții și limitări ale exercițiului drepturilor! Egalitatea în drepturi nu se poate defini și susține pe baza inegalității obligațiilor, interdicțiilor și restricțiilor cetățenilor aceleiași țări!”, a afirmat ofițerul în rezervă Ștefan Tudosie.







„Noi ne-am făcut datoria. E rândul statului!”





Totodată, acesta a adăugat: „Militarii sunt cei discriminați în raport cu civilii prin faptul că prestează profesia militară la ordin, în regim nenormat, plătiți cu aceeași sumă, indiferent de numărul de ore prestate zilnic, ziua și noaptea, în zile lucrătoare și nelucrătoare; de asemenea, legea impune militarilor obligații profesionale și după trecerea în rezervă (pensionare), ceea ce nu se întâmplă cu nici o altă categorie socio-profesională. În timpul perioadei active, militarilor li se interzice și/sau limitează exercițiul unor drepturi fundamentale. Nu dezvolt subiectul. Cine vrea să știe mai mult să citească Statutul cadrelor militare. Nu este un text dificil”.











Așa cum a arătat colonelul Tudosie, se discută despre inechitate, dar nu se ia în calcul faptul că toate aceste modificări dorite au început să descurajeze tinerii să mai urmeze cariera militară, iar celor aflați în activitate le dau imboldul să renunțe.



„Pentru militarii care sunt în activitate sau pentru persoanele care ar fi dorit să îmbrățișeze cariera militară, lucrurile se pot tranșa oarecum prin renunțarea la cariera militară. Ceea ce deja se întâmplă din plin! Zeci de mii de militari tineri, inclusiv din cei care, pentru interesele altora, au fost în teatrele de operații, părăsesc sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională! Mulți prin demisii! Iar băncile instituțiilor militare de învățământ sunt din ce în ce mai goale! Efectele nu vor întârzia să apară. Poate chiar asta urmăriți! Marea problemă de echitate socială pe care U.E. și politicieni ca dvs. o creează este cea a militarilor în rezervă și retragere. Oameni care și-au îndeplinit partea ce le-a revenit din contractul cu statul român se găsesc acum, la bătrânețe, când nu mai au posibilitatea opțiunii pentru un alt început, în situația în care statul pe care l-au servit nu vrea să-și îndeplinească partea ce-i revine din contractul pe care l-a avut cu acești oameni! Și am servit Statul, Țara, Națiunea potrivit legilor și acolo unde ne-a ordonat. Nu suntem noi de vină că nu am fost trimiși la război! Doar niște scelerați ne pot imputa asta! Pe lângă sarcina de bază - pregătirea pentru luptă - am fost însă trimiși pe ogoare, în minele de cărbuni, pe șantiere, la înlăturarea efectelor cutremurelor, inundațiilor, înzăpezirilor etc. Și nu este cu nimic mai prejos ca prin activitatea ta să asiguri hrana țării tale, să construiești, să scoți oamenii din ape etc. decât să lupți în războaie pentru interesele altora și să te mai și întorci «aureolat» de abandonarea teatrului de operații din țara la a cărei ocupație ai contribuit!”, a transmis colonelul (r) Ștefan Tudosie, considerând că acestea sunt adevăratele inechități, ce sunt ascunse civililor.





Militarii la pensie, dar și cei încă în activitate sunt revoltați de presiunea pusă pentru micșorarea pensiilor cadrelor militare. Mai mult, aceștia acuză că prin declațiile ce sunt făcute în spațiul public se încearcă de fapt învrăjbirea civililor împotriva militarilor. Acest aspect – dar și altele! – este subliniat de colonelul (r) Ștefan Tudosie, într-o scrisoare publică, după ce în cursul zilei de miercuri, 15 februarie, subiectul pensiilor militare a fost amplu dezbătut, inclusiv de fostul ministru al Muncii, Dragoș Pîslaru, în prezent parlamentar european.