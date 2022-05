Constantin Anca, noul președinte al Ligii Militarilor Profesioniști

La începutul lunii mai, caporalul (rez) Dănuț Albu anunța că se retrage din funcția de președinte a Ligii Militarilor Profesioniști, funcție pe care a ocupat-o încă de la înființarea organizației, din urmă cu mai bine de un deceniu.„Pentru că în prezent dezvolt o carieră într-o firmă privată cu atribuțiuni de conducere, voi lăsa locul liber generației mai tinere şi rămân alături de LMP în postura de «Președinte de Onoare» cu sufletul cu inima şi cu sfatul, atunci când, acesta din urmă, îmi va fi solicitat.Vă mulțumesc pentru toate gândurile voastre exprimate pe pagina oficială sau în grupul nostru privat în ultima lună. Mă bucur că am fost cel care a scris prima pagină importantă pentru LMP şi sunt mândru că de-a lungul a 12 ani de activitate ca președinte, am făcut istorie pentru corpul militarilor profesioniști și că am putut aduce asociația noastră la nivelul la care este astăzi”, a transmis Dănuț Albu.Ultima zi de activitate în conducerea ligii este 31 mai, iar de pe 1 iunie, prerogativele funcției vor fi preluate, ca interimar, de Constantin Anca, care va asigura un suflu nou asociației.