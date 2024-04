Crima din Mangalia: 15 ani de închisoare pentru tânăra care și-a ucis prietena și a băgat-o într-un geamantan

Loredana Atănăsoaie, tânăra care şi-a ucis prietena, cadavrul acesteia fiind găsit sub o bancă într-un parc din Mangalia, a fost condamnată, miercuri, la 15 ani şi 3 luni de închisoare şi plata unor daune morale în valoare de 75.000 de euro.



Potrivit portalului instanţelor de judecată, Tribunalul Constanţa s-a pronunţat pe fond în acest dosar, la al doilea termen.



Instanţa a condamnat-o pe inculpată la 12 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de omor, la 1 an şi 6 luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, stabilind şi pedepse de câte 3 ani pentru săvârşirea infracţiunii de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, respectiv pentru operaţiuni ilegale cu instrumente de plată fără numerar, dar şi de 9 luni pentru acces ilegal la un sistem informatic.



Magistraţii au dispus contopirea pedepselor şi au aplicat inculpatei sentinţa cea mai grea - a închisorii de 12 ani şi 6 luni la care se adaugă o treime din totalul celorlalte, urmând ca acesteia să-i fie aplicată în final pedeapsa rezultantă a închisorii de 15 ani şi 3 luni. Decizia Tribunalului Constanţa nu este definitivă.



De asemenea, Loredana Atănăsoaie este obligată la plata sumei de 75.000 de euro (în echivalentul în lei la cursul oficial al BNR la data plăţii) cu titlul de daune morale. Potrivit rechizitoriului, la data de 6 august 2023, Alina, o fată de 18 ani din Vaslui a fost găsită moartă sub o bancă dintr-un parc din municipiul Mangalia. Cadavrul prezenta urme de violenţă. Surse din anchetă au arătat, la acel moment, că presupusa autoare a faptei şi victima erau prietene, iar între ele ar fi apărut un conflict spontan, după ce victima



şi-ar fi înşelat iubitul şi apoi i-ar fi cerut prietenei sale să nu îi spună acestuia adevărul. Cele două fete se cunoşteau de mai mulţi ani şi veniseră împreună pe litoral, unde se angajaseră cameriste la un hotel.



„Erau cazate în aceeași cameră de hotel din Mangalia, erau cameriste amândouă și s-au certat pentru că victima își înșela iubitul și cealaltă trebuia să mintă pentru ea”, declarau la acel moment surse din cadrul anchetei. După ce a ucis-o, Loredana i-a pus trupul într-o valiză și a chemat un taxi în fața hotelului. Cu ajutorul taximetristului, a urcat trolerul în portbagaj, apoi i-a cerut șoferului să o ducă într-un parc din Mangalia. Procurorii au stabilit că taximetristul nu ştia ce se află în valiză, iar atunci când a întrebat-o de ce e așa grea valiza, fata i-a spus că sunt cărţi.



„Am coborât cu liftul de la etaj, pe ușa din spate a hotelului, la parter am abandonat pentru câteva minute valiza cu Alina în ea, lângă tomberoane, după care am urcat în cameră să-mi iau cardul și când am ieșit din cameră m-am întâlnit și cu V., care ieșise din camera unde stătea. V. mi-a zis că a auzit zgomote, i-am zis că m-am certat cu Alina și vreau să plec acasă. Menționez că eu voiam să iau carnetul de note din cameră, însă nu am mai apucat pentru că eram turmentată și nu știam ce să fac cu valiza și cu victima”, a mărturisit Loredana la audieri, în fața magistraților.