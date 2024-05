Titi Aur, pilot de raliuri şi expert în conducere defensivă, a explicat cum se circulă corect pe autostradă, în condiţiile în care mulţi dintre şoferii români folosesc în mod incorect benzile de pe autostrăzi şi creează astfel ambuteiaje şi pericole, scrie antena3.ro











"Autostrada clasică are două benzi, dar sunt zone în care avem trei benzi sau patru benzi pe sens sau poate chiar mai multe. Cum circulăm? Trebuie să circulăm de fiecare dată pe banda I. Doar atunci când banda I este ocupată trecem pe banda II și trecem pe banda II doar atât cât banda I este ocupată și revenim pe banda I. Autostrada are trei benzi, noi mergem tot pe banda I. Trecem pe banda II când este ocupată, eventual trecem pe banda III când și vehiculele de pe banda II merg mai lent decât mi-aș dori eu. Adică pe banda I se merge cu 90 km/h, în general, că e ocupată sau mult solicitată de camioane. Pe banda II se merge cu 110-120 km/h, să zic și atunci trec pe banda III și merg cu 130 km/h. Dar când banda II este liberă iarăși, trec pe banda II. Practic nu am ce să caut pe banda din stânga, indiferent că e II, III sau IV, decât atunci când banda I sau benzile din dreapta sunt ocupate. Nu depășim niciodată prin dreapta! A depăși nu e chiar depășire pentru că circulația vehiculelor de pe o bandă cu viteză mai mare decât vehiculele pe banda cealaltă nu este considerată depășire și atunci poți să treci prin dreapta, să spun. Dar n-am depășit. Da, dar este interzis să merg pe banda din dreapta cu viteză mai mare decât cei de pe banda din stânga. Așa trebuie circulat în condiții normale și corecte și legale și defensive și de bun simț pe autostradă”, a precizat Titi Aur într-un video publicat pe pagina sa de Facebook.