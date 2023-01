Degradarea din Poliția Constanța! Locuințe de serviciu dărăpănate și sedii cu wc-ul în spatele curții

Inspectoratul de Poliție Județeană (IPJ) Constanța are în administrare 41 de locuințe de serviciu. Spațiile respective ar putea să fie folosite pentru tinerii agenți veniți din școală, pentru a-i mai scuti de niște cheltuieli. Nu sunt, însă, pentru că toți se sperie când le trec pragul. Situate în aceleași clădiri sau în vecinătatea sediilor de poliție, locuințele de serviciu au fost lăsate de izbeliște, nu s-au mai investit de mult bani pentru reparații și o parte dintre ele au ajuns de neutilizat.Poliția se confruntă cu cel mai grav deficit de personal din istoria ei, aspect semnalat în repetate rânduri, pe parcursul anului trecut, de sindicaliști și admis de conducătorii Ministerului Afacerilor Interne. Polițiștii cu experiență ies la pensie la limită de vârstă, iar tinerii nu mai sunt atrași de perspectiva unei cariere în uniforma albastră – au fost puțini candidați la admiterea la școlile de poliție, iar concursurile pentru angajare din sursă externă nu au atras doritori pentru a ocupa posturile vizate. Motive sunt numeroase și fiecare mai bate un cui în ceea ce ar trebui să fie protecția și siguranța cetățeanului. De altfel, la finele anului trecut, sindicaliștii din Poliție atrăgeau atenția că, în ritmul acesta, se va ajunge la blocarea sistemului de ordine publică.Mediul rural este cel mai afectat de această lipsă a personalului; în județul Constanța, de exemplu, după cum ne-a declarat Daniel Avasilcăi, liderul Sindicatului Europol Constanța, nicio localitate nu are schema de funcții ocupată complet. Drept dovadă, la finele lui 2022, localitățile Neptun și Costinești au trebuie să împartă „frățește” o patrulă, deși se află la distanță de kilometri buni una de cealaltă.Nici faptul că, an de an, vin la Constanța absolvenți din școlile de poliție nu ajută prea mult. Tinerii stau în județul de la malul mării primele șase luni sau un an, dar când li se oferă oportunitatea pleacă, fie în județul de domiciliu fie mai aproape de acesta. Nivelul salarizării cântărește greu în aceste situații. „De la 1 ianuarie 2023, un muncitor necalificat în construcții are un salariu de 4.000 de lei. În momentul de față, un agent de poliție are salariul plafonat la nivelul anului 2009 și primește, în mână, 2.000 de lei, la care se adaugă norma de hrană, norma de echipament, cu care ajunge la aproximativ 3.000 de lei. Compensația de chirie este și aceasta insuficientă, de 300 de lei pe lună, în condițiile în care, cu toții știm, la Constanța chiriile sunt în jur de 300 de euro pe lună. Prin urmare, tinerii care vin din alte județe fac eforturi să își găsească loc de muncă mai aproape de casă”, ne declara de curând liderul sindical Daniel Avasilcăi.Doar 12 din cele 41 de locuințe sunt folosite, în prezentUn sprijin pentru tinerii polițiști ar putea să fie locuințele de serviciu. Inspectoratului de Poliție Județeană (IPJ) Constanța are în administrare astfel de locuințe, dar cele mai multe dintre ele nu mai sunt folosite de ani buni și unele dintre ele au ajuns într-o stare deplorabilă, după cum ne-au semnalat oamenii în uniformă.În mediul rural – la nivelul întregii țări, nu doar în Constanța! – locuințele de serviciu au fost anexate posturilor de poliție. Lucrătorii cu vechime în sistem își amintesc că, în urmă cu aproximativ trei decenii, șefii de post locuiau în camerele din spatele unității de poliție. Ulterior, a fost o perioadă când acestea erau alocate polițiștilor veniți noi în localitate. „Lipsa investițiilor și a reparațiilor și-au spus cuvântul. Locuințele de serviciu se află în sediile posturilor de poliție, clădirile nu au mai fost renovate, iar spațiile nu mai sunt propice utilizării. Polițiștii trebuiau să scoată bani din buzunar pentru a schimba ușile, ferestrele, câteodată și acoperișul, pentru a reabilita niște spații din care urmau să se mute. Drept pentru care, nu au mai fost doritori, iar spațiile respective au rămas nefolosite și s-au degradat”, ne-au semnalat surse din rândul oamenilor legii.În prezent, IPJ Constanța are în administrare 41 de locuințe de intervenție, dintre care doar 12 sunt locuite. Lista locuințelor de intervenție nelocuite din județul Constanța este următoarea: Tuzla, Nicolae Bălcescu, Cobadin, Castelu, Ion Corvin, Independența, Istria, Seimeni, Mereni, Aliman, Cerchezu, Poarta Albă, Ostrov, Siliștea, Limanu, Ciocârlia, Mircea Vodă, Peștera, Rasova, Mihai Viteazu, Saraiu, Dobromir, Săcele, Ciobanu, Chirnogeni, Comana, Valu lui Traian.În schimb, potrivit informării transmise de reprezentanții instituției, sunt locuite spațiile din unitățile de poliție din: Băneasa, Pantelimon, Topalu, 23 August, Tîrgușor, Lipnița, Deleni, Adamclisi, Pecineaga, Gîrliciu, Cumpăna și Horia. „Locuințele de intervenție din mediul urban din județul Constanța sunt în număr de două, acestea fiind în municipiul Constanța, iar în prezent sunt ocupate de cadre ale M.A.I.”, ne-au mai precizat reprezentanții IPJ Constanța.Post de poliție cu wc-ul în curte, în județul ConstanțaReprezentanții IPJ Constanța ne-au precizat că majoritatea acestor spații nu sunt locuite „deoarece nu au existat solicitări în acest sens”. Imaginile surprinse în două dintre aceste locuințe, din Tuzla și Independența, evidențiază însă cele susținute de polițiști și anume degradarea. La Tuzla, de exemplu, ai senzația că intri într-un grajd, cu fânul împrăștiat peste tot. Pereții sunt scorojiți, unele încăperi nu au uși și nici iluminat. La Independența, o altă problemă îi ține departe pe cei care ar avea nevoie de o astfel de locuință: nu există toaletă în incintă, ci doar un wc în spatele curții. De altfel, de această „dotare” învechită beneficiază și postul de poliție din localitate, având în vedere că, așa cum arătam, locuințele sunt amplasate în vecinătatea sediilor de poliție.În alte județe se poate!Dacă la Constanța nu au mai fost renovate de o bună vreme nici sediile posturilor de poliție și nici locuințele de serviciu, sunt județe în care au fost investite sume considerabile pentru modernizarea lor. Astfel, în noiembrie anul trecut, IPJ Caraș Severin anunța faptul că a investit 1 milion de lei în reabilitarea a cinci posturi de poliție rurală și a locuințelor de serviciu aferente, banii fiind alocați din bugetul de reparații.