Din culisele anchetei DNA la Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare!

În cadrul anchetei s-a evidențiat, potrivit rejust.ro, faptul că „deși tematica, bibliografia și subiectele se redactează de toți membrii comisiei de examinare, cu prilejul organizării concursului din 2019 toate acestea au fost realizate doar de către inculpată, ceilalți membri ai comisiei având acces la subiecte cu puțin timp înainte de prima probă, posibil cu una sau două zile înainte”. Totodată, anchetatorii au descoperit o serie de mesaje tip text și imagini, între șefa Serviciului Economic și candidata la postul scos la concurs, transmise pe aplicația WhatsApp și email, în care au găsit informații și subiecte privind concursul.







Condamnare cu suspendare





În fața anchetatorilor, inculpata a mărturisit că a aflat despre candidată de la un prieten comun, în contextul în care urma să fie scos la concurs postul de contabil și ar fi avut nevoie de un specialist care „să știe meserie”. În cadrul unei întâlniri cu respectiva candidată, inculpata a constatat că aceasta era un contabil „foarte bun și avea cunoștințe despre tot ceea ce ține de contabilitate”. Chestionată de instanță dacă, în aceste condiții, pentru testarea cunoștințelor, nu era suficient concursul pentru ocuparea postului, aceasta a declarat că, din punctul ei de vedere, „contabilitatea bugetară este destul de stufoasă, astfel încât concursul, pentru care inculpata însăși întocmise subiectele, nu era suficient pentru verificarea cunoștințelor unei persoane, respectiv că în cazul martorei cunoștințele sale în domeniul contabilității au fost testate de către inculpată, personal”. Cât privește faptul că i-a transmis candidatei subiectele, femeia a afirmat că nu-și amintește sigur, dar probabil i le-a transmis, „întrucât își dorea un contabil cu care să poată colabora”.





În cursul judecăţii, inculpata s-a prevalat de procedura simplificată a recunoaşterii învinuirii. Magistrații au constatat că femeia nu are antecedente penale, este integrată social și are studii superioare, a recunoscut săvârșirea infracțiunii, drept pentru care au condamnat-o la un an și șase luni de închisoare cu suspendare. Decizia nu este definitivă, poate fi atacată cu apel în termen de zece zile.





Procurorii Direcției Naționale Anticorupție și-au îndreptat atenția către Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM), în 2021, demarând cercetări privind comiterea sau pregătirea comiterii, de către o grupare infracțională, a unor infracțiuni de corupție, dintre care unele îndreptate împotriva integrității patrimoniului Ministerului Transporturilor, evaziune fiscală și spălare de bani. În cadrul anchetei, procurorii s-au sesizat din oficiu cu privire la „aranjarea” unui concurs de angajare a unui contabil, ce a avut loc în anul 2019. Prin urmare, cauza a fost disjunsă într-un alt dosar, iar C. N. A., șef Serviciul Economic, a fost trimisă în judecată pentru comiterea infracțiunii de folosire a informațiilor ce nu erau destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații. „În cursul lunii ianuarie 2019, inculpata, în calitatea menționată mai sus, ar fi pus la dispoziție unei persoane, fără drept, subiectele întocmite pentru concursul organizat de ARSVOM în vederea ocupării unui post de contabil, precum și rezolvarea acestora. Aceste demersuri ar fi avut ca urmare obținerea, de către persoana favorizată, a unei note finale care i-a permis să obțină postul respectiv”, se arată în rechizitoriul realizat de procurori.