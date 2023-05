Doi ofițeri din Forțele Navale Române, observatori la exercițiul multinațional ESP Minex 23 din Marea Balearelor

Doi ofițeri ai Divizionului 146 Nave Minare-Deminare, lt. Alexandru Sturzu și asp. Octavian Manta, au reprezentat Forțele Navale Române, în calitate de observatori, la exercițiul multinațional ESP Minex 23, desfășurat în perioada 6 – 19 mai, în Marea Balearelor, sub coordonarea Forțelor Navale Regale Spaniole.Navele militare integrate Grupării permanente NATO de luptă contra minelor marine în Marea Mediterană (SNMCMG-2) au luat parte la Exercițiul multinațional avansat ESP Minex23, alături de Forța Maritimă a Europei, a cărei comandă este deținută până în luna septembrie a acestui an de Forțele Navale Regale Spaniole. Exercițiul le-a dat posibilitatea celor doi ofițeri români să se reunească și cu căpitanul Gigi Dode, ofițerul secund al puitorului de mine și plase 274 „Viceamiral Constantin Bălescu”, care participă, în perioada ianuarie-iunie 2023, ca ofițer de stat major în cadrul Grupării Navale Permanente NATO de Luptă Contra Minelor SNMCMG-2 (Standing NATO Mine Counter Measures Group Two).În total, 15 nave aparținând mai multor state europene membre NATO și un elicopter SH60F al US Navy au luat parte la manevre, cu un total de peste 600 de militari, printre care și unități de scafandri specializați în lupta contra minelor marine. De asemenea, militarii belgieni au fost și ei prezenți cu un dispozitiv submersibil care contribuie la căutarea și detectarea minelor marine. ESP Minex 23 a cuprins operațiuni de căutare și detectare a minelor marine, precum și identificarea și neutralizarea acestora. Obiectivul operațiunii a fost de a consolida capacitatea de reacție pentru menținerea siguranței navigației și accesul în porturi pe timp de criză.Lt. Alexandru Sturzu și Asp. Octavian Manta, care fac parte din echipajul permanent al puitorului de mine și plase „Viceamiral Constantin Bălescu” (PMn 274), au fost ambarcați la bordul vânătorului de mine spaniol ESPS „Duero”.Militarii din Forțele Navale Române participă frecvent la astfel de misiuni multinaționale de antrenament în vederea perfecționării și a dobândirii de noi aptitudini utile în lupta cu mijloace convenționale.