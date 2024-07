Efective de poliție suplimentate pe litoral în acest week-end

Pentru menținerea climatului de siguranță pe litoral în sezonul estival, polițiștii acționează permanent pentru asigurarea ordinii și liniștii publice și desfășurarea unui trafic rutier în condiții de siguranță.Astfel, în acest sfârșit de săptămână, zilnic aproximativ 700 de polițiști vor asigura o prezență vizibilă, pentru a preîntâmpina orice fapte antisociale.Întrucât, în această perioadă, având în vedere și festivalul Beach, Please!, care se desfășoară în stațiunea Costinești, se preconizează o creștere a valorilor de trafic, efectivele de poliție au fost suplimentate.Pentru ca dumneavoastră să fiți în siguranță, polițiștii sunt prezenți pe principalele artere de circulație și în stațiunile de pe litoralul Mării Negre.Astfel, polițiștii rutieri, sub coordonarea ofițerilor Direcției Rutiere din Poliția Română, acționează permanent pentru fluidizarea traficului, limitarea excesului de viteză, dar și în scopul depistării și tragerii la răspundere a celor care conduc sub influența substanțelor psihoactive și a băuturilor alcoolice.Pentru a preveni ambuteiajele și implicarea în evenimente rutiere, vă recomandăm să manifestați prudență în trafic, să respectați regulile de circulație și indicațiile polițiștilor rutieri.În cazul în care călătoriți pe distanțe lungi, efectuați opriri regulate, pentru a preveni instalarea stării de oboseală, cu consecințe negative asupra vigilenței la volan.Păstrați distanța față de autovehiculul din față, pentru a putea reacționa în siguranță în caz de nevoie și folosiți centura de siguranță.Păstrați-vă calmul pe durata deplasării și manifestați respect în trafic, pentru a preveni riscul de a fi implicat într-un eveniment rutier.Apelați numărul de urgență 112, sau cereți ajutorul unui polițist, dacă sunteți în pericol!„Vă asigurăm de faptul că polițiștii aflați pe litoral sunt pregătiți pentru a interveni, în orice moment, în sprijinul dumneavoastră și vă dorim să vă bucurați de o vacanță liniștită și în siguranță!“, au transmis reprezentanții IPJ Constanța.