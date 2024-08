Escrocii din Constanța fac victime prin metoda "Virusul". "I-am dat 5.000 de euro și 800 de lei"

O nouă metodă de înșelăciune





Recent, escrocii au schimbat tactica de abordare a victimelor, invocând o nouă problemă legată de sănătatea celor dragi. Prin metoda „Virusul”, aceștia reușesc să păcălească victimele, pretinzând că un membru al familiei este grav bolnav. Escrocii se dau drept medici sau chiar se prezintă ca fiind fiul, nepotul, fratele sau unchiul persoanei, solicitând o sumă de bani sub pretextul că viața acestuia este în pericol din cauza unui virus foarte agresiv. Un constănțean pe nume Niculae Cocoș a stat de vorbă cu redactorii ziarului „Cuget Liber” și a relatat momentele grele prin care a trecut la începutul lunii august.





”Pe 3 august mi-a sunat telefonul fix și am răspuns. De partea cealaltă a telefonului am auzit o voce identică cu cea a fiului meu care îmi spunea că a luat un virus și că este în spital. M-a întrebat câți bani am, eu apoi l-am întrebat de cât are nevoie. El mi-a spus că are nevoie de 30.000 de euro, iar eu i-am spus că nu am atâția bani. Discutând, mi-a cerut numărul meu de telefon personal ca să mă poată suna pe mobil. Am fost sunat apoi de un număr privat de un alt bărbat care spunea că este doctorul. El mi-a spus că fiul meu este foarte agitat și că are un virus foarte grav. În momentul în care i-am spus că trebuie să îmi anunț restul membrilor familiei despre această situație, pentru a mă putea împrumuta de bani, «fiul» mi-a spus că nu trebuie să știe și restul persoanelor de necazul nostru. M-am întâlnit cu un «agent» care avea mască și ochelari de soare, am mers singur deoarece așa mi s-a spus la telefon. I-am dat 5.000 de euro și 800 de lei. Când l-am sunat apoi pe fiul meu pe telefonul personal, mi-a răspuns și mi-a spus că el era bine mersi”, a declarat Niculae Cocoș, constănțeanul înșelat.





Fiind conștienți de aceste tactici de înșelăciune, putem reduce riscurile și ne putem proteja mai bine. Dacă sunteți contactați cu asemenea apeluri, luați întotdeauna măsuri de precauție și verificați veridicitatea informațiilor înainte de a lua orice decizie și, mai ales, întotdeauna să rămâneți conectați cu membrii familiei.





Metoda „Accidentul“ implică apeluri telefonice în care infractorii pretind că sunt rude sau prieteni apropiați ai victimei, anunțând că au fost implicați într-un grav accident de circulație și că au nevoie urgentă de bani pentru a acoperi costurile medicale sau pentru a evita consecințele legale. Și în județul Constanța au apărut tot felul de astfel de apeluri, mai multe persoane fiind păcălite. Cu toate că autoritățile au tras semnale de alarmă de-a lungul anilor, aceste situații neplăcute continuă să se întâmple. Escrocii reușesc să manipuleze victimele, prezentând situații dramatice și urgente, adesea folosind detalii personale pe care le obțin în prealabil. De cele mai multe ori, aceștia solicită transferuri bancare rapide sau plata cash prin intermediari, pentru a rezolva situația fictivă. Victimele, copleșite de emoție și teamă, ajung să trimită bani fără a verifica veridicitatea informațiilor primite.