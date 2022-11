Final de curs cu emoții, la Poligonul Capu Midia, pentru ofițerii rezerviști voluntari, soldații și gradații profesioniști

Săptămâna aceasta s-a încheiat la Capu Midia cu emoții, cu lacrimi de bucurie, cu mulțumiri și cu îmbrățișări. Toate aceste trăiri au marcat finalul unei perioade de pregătire mai lungă pentru unii, mai scurtă pentru alții, dar cu satisfacții pe măsură.Ofițerii rezerviști voluntari, dar și soldații și gradații profesioniști au finalizat cursurile de bază, după o pregătire intensă care a presupus trageri cu armamentul de infanterie, în primul modul, iar în cel de-al doilea au desfășurat activități pe ateliere, fiecare pe sistemul pe care a fost încadrat la unitățile de artilerie antiaeriană și rachete: tunul de calibrul 57 mm, HAWK și PATRIOT. „Am avut în unitate câte un lansator pentru fiecare sistem și, alături de instructori, au învățat să opereze tehnica, iar la final au susținut un examen de absolvire”, a spus sublocotenent Ramona Zaharie, instructor în cadrul Școlii de Instruire pentru Apărare Antiaeriană.„A fost o perioadă lungă, departe de familie, departe de copii, o perioadă plină de provocări, dar acestea sunt privațiunile vieții cazone. Pe de altă parte sunt și multe plusuri, pentru că am avut un colectiv unit, am legat prietenii care vor dura mult timp de acum înainte și am acumulat cunoștințe noi care ne vor folosi în viitor”, a declarat sublocotenentul rezervist voluntar Viorel David.Soldatul Silviu Iancu a început cursul de bază, alături de camarazii lui, pe 12 septembrie și spune că cele 11 săptămâni petrecute la Capu Midia au fost interesante și pline de trăiri: “A fost puțin cam greu la început până ne-am acomodat, dar, per total, a fost o perioadă la superlativ din viața noastră. Am avut parte de niște instructori care au fost mereu lângă noi, ne-au ajutat și ne-au învățat foarte multe lucruri”.Certificatele de absolvire le-au fost înmânate cursanților de locțiitorul comandantului Școlii, colonelul Costel Fodor, care i-a felicitat pentru modul în care s-au pregătit la Capu Midia și le-a urat succes în carieră.