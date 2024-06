FOTO / "Razie" printre baloane, în Piața Ovidiu! Copiii, urcați în autospeciale de Poliție. Zad, cu ochii pe ei!

"Razie" la Constanța, în Piața Ovidiu! Polițiștii le-au dat întâlnire celor mici, chiar de ziua lor, astfel încât bucuria și veselia să fie cuvintele de ordine. Cainele polițist Zad a fost cu ochii pe ei!"Sute de copii ne-au vizitat, astăzi, de Ziua Internațională a Copilului, în Piața Ovidiu din municipiul Constanța.Împreună am colorat, am modelat, ne-am făcut prieteni noi, am urcat în autospeciale și pe motociletele polițiștilor rutieri.L-am cunoscut pe Zad, câinele polițist al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale.Criminaliștii i-au încântat pe cei mici, care s-au înghesuit să li se ia amprentele, iar polițiștii Serviciului Siguranță Școlară și Prevenirea Criminalității le-au împărțit baloane, premii și insigne de polițist. La mulți ani, dragi copii!", spun polițiștii.Activitatea s-a desfășurat în parteneriat cu Corpului Național al Polițiștilor și Asociația Internațională a Polițiștilor – Regiunea Constanța.