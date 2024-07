Fraţii Tate pot părăsi România şi pot merge în UE; rămân sub control judiciar

Tribunalul Bucureşti a decis ca Andrew şi Tristan Tate să fie cercetaţi în continuare sub control judiciar, dar pot părăsi România şi pot merge într-o altă ţară a Uniunii Europene cu acordul instanţei, scrie Agerpres."În baza art. 207 C. proc. pen., menţine măsura controlului judiciar faţă de inculpaţii Emory Andrew Tate III, Tristan Tate, Georgiana-Manuela Naghel şi Alexandra-Luana Radu, până la o nouă verificare a măsurii preventive, dar nu mai târziu de 60 de zile. În baza art. 2081 C.p.p. rap la art. 215 alin. 1,2, 8 şi 9 C.p.p. dispune înlocuirea obligaţiei inculpaţilor Emory Andrew Tate III şi Tristan Tate de a nu părăsi teritoriul României cu obligaţia inculpaţilor de nu părăsi limita teritorială a Uniunii Europene decât cu încuviinţarea prealabilă a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată. (...) Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare", potrivit decizia judecătorilor.Andrew şi Tristan Tate sunt judecaţi în România, sub control judiciar, pentru trafic de persoane şi viol, într-un dosar instrumentat de DIICOT.