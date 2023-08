Frații Tate scapă de arestul la domiciliu

Decizie de ultim moment a Curții de Apel București în cazul fraților Tate. Aceștia au scăpat de arestul la domiciliu și au fost plasați sub control judiciar, în dosarul în care sunt judecaţi pentru constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de persoane şi viol. Sub control judiciar vor fi și cele două tinere din România, puse sub acuzare în acelaşi dosar.







”Admite contestațiile formulate de inculpații tate Andrew și tate Tristan, Radu luana și Naghel Georgiana. Desființează încheierea și rejudecand: în temeiul art.428 constata legalitatea măsurii arestului la domiciliu pt Tate Andrew și Twte Tristan, Radu Luana și Naghel Georhiana și înlocuiește măsură arestului la domiciliu a inculpaților cu măsură preventiva a controlului judiciar pe o perioada de 60 de zile de la 04.08.2023 pana la 2.10.2023 inclusiv.”







Fraţii Tate, cu dublă cetăţenie, britanică şi americană, şi două tinere complice (Alexandra-Luana Radu şi Georgiana Manuela Naghel) au fost trimişi în judecată de DIICOT pe data de 20 iunie, fiind acuzaţi că au constituit un grup infracţional organizat, în scopul racolării, cazării şi exploatării, prin obligarea unor femei la crearea unor materiale cu conţinut pornografic, destinate difuzării contra cost pe site-uri de profil. Din aceste activităţi, inculpaţii ar fi obţinut importante sume de bani.







Infracţiunile reţinute în sarcina lor sunt de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de persoane în formă continuată, viol în formă continuată (două acte materiale), acces ilegal la sistem informatic, alterarea integrităţii datelor informatice, lovire sau alte violenţe şi instigare la această infracţiune.