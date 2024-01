Gheorghe Dincă, criminalul din Caracal, rupe tăcerea. A spus ce a făcut cu Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu

Gheorghe Dincă a rupt tăcerea și a dezvăluit ce a făcut cu Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu, la cinci ani de la dispariția celor două adolescente.







Monstrul din Caracal, condamnat la 30 de ani de închisoare, a lansat o ipoteză cutremurătoare, chiar din penitenciarul de maximă siguranță în care se află.

La cinci ani de la dispariția Luizei Melencu și a Alexandrei Măceșanu, Gheorghe Dincă spune că cele două adolescente sunt în viață.

Mai mult, acesta a afirmat că le-a vândut pe fete unor traficanți de carne vie, însă, nici autoritățile și nici familia victimelor nu l-au crezut.







„Pe Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu nu le-am omorât, ci le-am vândut! Eu am dat toate detaliile în fața instanței, însă nu au vrut să verifice informațiile. Până și familiile fetelor le-au cerut magistraților să verifice toate detaliile pe care le-am spus, însă nu au făcut acest lucru. (…) În dosarul în care m-au condamnat n-au avut nicio probă solidă. Expertizele medico-legale contrazic afirmațiile procurorilor”, a declarat, Gheorghe Dincă, informează spynews.ro







De aceeași părere este și bunicul Luizei Melencu. Bărbatul susține că atât nepoata sa, cât și Alexandra, sunt în viață și că monstrul din Caracal le-ar fi dus în America.







„Nu suntem și nu am fost mulțumiți niciodată, după cum au decurs toate ședințele, timp de 3 ani de zile, la Tribunalul Slatina, iar acum am fost pasați pe mâna altor judecători, care încearcă pe toate căile posibile să le țină (faptele – n.r.) cât pot de departe de realitate. Noi bănuim că lucrurile nu stau așa cum au fost descrise de procurorii DIICOT în rechizitoriu”, a spus bunicul Luizei Melencu, cu doar câteva zile înainte ca Gheorghe Dincă să primească 30 de ani de pușcărie pentru uciderea celor două fete.







Gheorghe Dincă fura curent electric printr-o instalație montată în spatele contorului de tensiune, amplasată într-o cameră în care numai el avea acces. Judecătorii au reținut că monstrul din Caracal a dat dovadă de „inventivitate” în realizarea instalației clandestine.







Gheorghe Dincă a fost condamnat pe fond la Judecătoria Caracal la o pedeapsă de 1 an și 6 luni pentru infracțiunea de folosire de instalații clandestine pentru ocolirea echipamentelor de măsurare și la 1 an și 6 luni închisoare pentru infracțiunea de furt. Gheorghe Dincă (70 de ani) mai are o condamnare la pedeapsa maximă prevăzută de Codul penal pentru violarea și uciderea Alexandrei Măceșanu și Luiza Melencu, iar în urma contopirii pedepselor acestora s-a ales tot cu 30 de ani de închisoare.







„În ceea ce privește împrejurările și modul de comitere a infracțiunii, precum și mijloacele folosite, instanța reține, în defavoarea inculpatului, faptul că, în ceea ce privește fapta prevăzută de art.92 alin.(2) din Legea nr.123/2012 (n.r. – folosirea de instalaţii clandestine în scopul racordării directe la reţea), acesta a dat dovadă de inventivitate, construind și folosind o instalație constând într-o intervenție neautorizată asupra capacului din metal care fixa elementele LF 100 A (n.r. – siguranța de 100 amperi), în partea activă a fazelor aferente R, S și T, acel capac fiind găurit, iar pe una din faze era înfiletată o bară metalică care făcea legătura din faza activă și alimenta printr-un cablu un întrerupător tip heblu.







Din acel heblu erau conectate mai multe cabluri electrice care pătrundeau în imobil și alimentau cu tensiune, energia consumată în acest mod nefiind înregistrată de contor și nefiind facturată de furnizor.







Mai mult, această instalație nu putea fi detectată de către reprezentanții persoanei vătămate nici cu ocazia citirii contorului, nici cu ocazia înlocuirii acestuia, dat fiind că se afla într-o altă încăpere în spatele peretelui pe care era fixat contorul, încăpere în care avea acces numai inculpatul.







În ceea ce privește fapta de furt de energie electrică, dar și fapta de a folosi instalația clandestină, se observă, în defavoarea inculpatului, faptul că acesta le-a săvârșit în formă continuă pentru o perioadă îndelungată de timp, raportat și la prejudiciul creat părții civile (ce va fi analizat mai jos), cât și prin prisma consumatorilor identificați la fața locului”, au reținut judecătorii.