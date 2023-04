"Îmi doresc ca Liga Maiștrilor Militari de Marină să devină factor de coeziune între generații"

„În 1990, când am absolvit Școala de Maiștri Militari de Marină, s-a făcut o selecție pentru candidați ai Centrului 39 Scafandri, pentru submarin și pentru scafandri. Eu am optat, la început, pentru submarin. Am fost un an la submarinul Delfinul, dar fiind un om foarte energic, un om de acțiune, mi s-a părut mai incitantă viața la scafandri. Era multă acțiune, aveam mulți prieteni care m-au sfătuit, am făcut raport de mutare și m-am mutat la scafandri. La scafandri am ocupat mai multe funcții, de la specialist II scafandru la grupa EOD din Grupul 2 Scafandri de Luptă. Erau trei grupuri de scafandri de luptă. Din 1994, am fost specialist I la Scafandri de Luptă de Incursiune la Grupul 1 de Scafandri de Luptă, până în anul 2005. În anul 2005 am făcut parte dintr-unul din primele două detașamente de forțe navale pentru operații speciale – în anul 2005 s-a înființat această structură și au recrutat militari din rândul scafandrilor. Erau două detașamente care ulterior s-au transformat în Grupul Naval de Forțe pentru Operații Speciale. Deci am fost unul dintre pionierii forțelor navale pentru operații speciale. Pe parcursul anilor, până am trecut în rezervă, în 2016, am reușit să înființăm, împreună cu prietenul meu, regretatul Adrian Cristocea, și alți câțiva colegi, Divizionul 164 al Forțelor pentru Operații Speciale, care acum se află la Mangalia și care a trecut din subordinea Statului Major al Forțelor Navale în cea a Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale. Deci mă pot mândri că am făcut parte din acest grup și că am reușit să înființăm această unitate de elită”, a relatat m.m. pr. Marius Deaconeasa.