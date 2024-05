MAE condamnă "ferm" toate actele de violenţă împotriva jurnaliştilor şi a mass-media în exercitarea profesiei lor, într-un mesaj transmis cu ocazia sărbătoririi Zilei Mondiale a Libertăţii Presei.







MAE reiterează importanţa libertăţii şi pluralismului media, părţi componente ale libertăţii de exprimare şi liberului acces la informaţie, elemente esenţiale pentru o democraţie consolidată, rezilientă şi pentru un stat de drept funcţional.







"Prin tema din acest an aleasă la nivelul Organizaţiei Naţiunilor Unite/UNESCO, A press for the Planet: Journalism in the face of the environmental crisis, comunitatea internaţională subliniază importanţa pe care jurnalismul şi libertatea de expresie îl au în contextul crizei mondiale a protecţiei mediului, activitatea jurnaliştilor fiind esenţială în diseminarea informaţiilor privind chestiuni de actualitate în acest domeniu, precum schimbările climatice, poluarea şi, mai ales, educaţia pentru mediu a tinerei generaţii", se precizează în comunicat.



















foto: The Times of Israel