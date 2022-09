"Militarii profesioniști își dau demisia, nu vor să-și riște pielea pentru salariul minim pe economie"

Iar numărul nemulțumirilor a tot crescut. „Reproșăm guvernului de circari politici și impostori că, în plină propagandă belicoasă, continuă distrugerea capacității de apărare a țării, lovind toate domeniile strategice prin refuzul de aplicare a Legii salarizării, militarii, jandarmii și polițiștii continuând să fie plătiți la coeficienții din 2009. Motiv pentru care deficitul de personal a crescut la Poliție de la 20% la 40%, iar la Ministerul Apărării Naționale 27% dintre noii «militari profesioniști» au plecat prin demisie, nevrând să își riște pielea pe salariul minim pe economie. În plus, toți cei care au putut trece în rezervă au făcut-o, speriați de noua distrugere prin «consolidare» a Legii pensiilor militare de stat, potrivit «ideilor ciuce». În locul lor au fost angajate, de pe stradă, persoane fără pregătire, care, în caz de Doamne ferește, vor lua decizii și vor da ordine de luptă; angajarea în Jandarmerie, a cărei distrugere prin «civilizare» a fost amânată pe moment, a tot felul de interlopi și figuri de ascendență neanderthaliană, semn că se pregătesc să tragă în protestatari; adâncirea discriminării dintre militarii care execută misiuni de luptă, sub stindard NATO, pe teritoriul României și în Marea Neagră, adică sub nasul lui Putin, şi cei care servesc «verișorii» în «misiuni de menținere a păcii», peste mări și țări, unde suntem primiți cu ură; discriminarea și la salarii, și la pensii a civililor din structurile militare, care au aproape aceleași obligații și restricții ca și cadrele; distrugerea definitivă a industriei de apărare, redusă de la 246.000 specialiști în 1990 la sub 5.000 în prezent, prin scoaterea la vânzare a activelor acesteia; dotarea și înarmarea resturilor structurilor operative ale armatei, la preț de trufanda, cu arsenalul american ori britanic de muzeu”, a mai subliniat colonelul.



„Banii opriți pentru asigurări sociale îi facem cadou fondului pentru civili”





Una dintre cele mai disputate supărări vizează Legea pensiilor militare de stat, pe care foștii militari o așteaptă de luni bune. „Refuzul sistematic (girat de M.Ap.N.) de aplicare a Legii pensiilor militare de stat 223/2015, în forma promulgată, rezerviștii fiind decuplați, prin OUG-uri, de la orice mărire a «pensiei», în condițiile inflației galopante și supuși nemeritat, prin manipulare intern-externă, oprobriului public, pe motiv de lipsă de contributivitate. Manipularea a fost atât de eficace încât avem și noi rezerviști care își cer propria execuție, printr-o trecere «pe contributivitate», uitând că am contribuit și contribuim, și noi, în activitate, din brut: cu 25% pentru asigurări sociale (bani făcuți cadou fondului de pensii și pomeni sociale al civililor, fiindcă noi ne luăm soldele de rezervist din cei 2,5% destinați Apărării), cu 10%, ilegal, pentru CASS (în condițiile în care avem gratuitate prin legile-statut), cu 10% impozit, iar din net cu 5% pentru pensia privată (suplimentară)”, a mai adăugat reprezentantul SCMD.





Drept pentru care, pentru motivele expuse mai sus, cât și pentru altele, pensionarii militari alături de sindicate, uniuni și federațiile sindicale vor fi din nou în stradă pe 25 octombrie, de Ziua Armatei.





Supărările din rândul militarilor, atât cei din activitate, cât și cei ieșiți la pensie, se adâncesc. Oamenii acuză că se confruntă cu tot mai multe lipsuri, atât pe plan personal, cât și profesional, că în ultimele luni le-au fost făcute numeroase promisiuni, atât în ceea ce privește salarizarea, cât și pensiile militare, dar fără a se concretiza nimic. „Pe 4 mai, zece sindicate, uniuni şi federații sindicale au fost invitate de premier, din stradă, la negocieri. Ca să parafrazăm un clasic în viață, ne-a «ascultat și a luat la cunoștință». Și despre întârzierea aplicării Legii salarizării (153/2017), și despre aplicarea legilor pensiilor, civile și militare (127/2019 și 223/2015) așa cum au fost promulgate, nu desființate prin OUG-uri etc. Timpul a trecut, circul politic a continuat”, spune col. (r) Mircea Dogaru, președintele Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate.