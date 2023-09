Patronii firmei GPL din Crevedia au fost reținuți. Aceștia riscă 12 ani de închisoare

Patronii firmei GPL din Crevedia au fost reținuți marți seara, după audierea de la Parchetul General. Aceștia riscă să primească 12 ani de închisoare. Procurorii au dispus reținerea pentru 24 de ore.Acționarii firmei care deținea stația GPL de la Crevedia au fost audiați, marți, la Parchetul General. Procurorii au dispus reținerea pentru 24 de ore, iar aceștia pot primi o pedeapsă de până la 12 ani de închisoare.Ionuț Daniel Doldurea și Cosmin Ionuț Stîngă, acționarii firmei Flagas SRL, care deținea stația GPL de la Crevedia, au ajuns, marți, la Parchetul General. Ei urmează să fie audiați în dosarul deschis de către anchetatori.La intrarea în sediul instanței cei doi au refuzat să facă declarații jurnaliștilor. Nici avocatul lor nu a dat declarații.Ionuţ Daniel Doldurea este fiul primarului din Caracal, Ion Doldurea, care a fost suspendat din PSD.Peste 50 de persoane, majoritatea pompieri, au fost rănite în urma exploziilor produse în 26 august la stația GPL din Crevedia. Numărul celor care au decedat în urma deflagrațiilor a ajuns la cinci.Distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastruÎn cursul zilei de marți, în dosarul privind incendiul izbucnit pe 26 august 2023 în urma unor explozii ce s-au produs în localitatea Crevedia din județul Dâmbovița, procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală criminalistică a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale și reținerea a doi inculpați, administratori ai unei societăți comerciale, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru, prev. de art. 255 alin 1 și 2 din Codul Penal)Totodată, în cauză s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale și față de o persoană juridică, societate comercială cu sediul social în municipiul Caracal, județul Olt, sub aspectul comiterii infracțiunii de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru, prev. de art. 255 alin. 1 și 2 Cod penal, au transmis reprezentanții din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.Din cercetările efectuate până în prezent, în ordonanța din data de 4 septembrie 2023, a fost reținută următoarea situație de fapt:În perioada 30 septembrie 2020-26 august 2023, în realizarea obiectului de activitate și în interesul său, ca urmare a politicii promovate de către factorii decizionali din structura de conducere a acesteia, respectiv cei doi inculpați menționați anterior, societatea comercială a funcționat în mod sistematic prin încălcarea repetată a dispozițiilor legale privind derularea operațiunilor de alimentare, transport, transvazare și depozitare cu combustibil GPL (Ordinul M.A.I. cu nr. 166 din 27 iulie 2010 și Ordinul nr. 73/1161/1999 privind aprobarea „Normativului de proiectare, execuţie şi exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL) pentru autovehicule”, indicativ NP 037/99), la punctul de lucru neautorizat amplasat pe Șoseaua București-Târgoviște, în comuna Crevedia, județul Dâmbovița.Acest fapt a creat premisele izbucnirii, la data de 26 august 2023, în jurul orei 18.40, a unui incendiu urmat de mai multe explozii, rezultate din acest factor declanșator, ce a condus la decesul a 5 persoane până la acest moment (ultima decedând în cursul zilei de azi) și vătămarea corporală a 54 de persoane, precum și distrugerea și degradarea unor bunuri imobile și mobile, precum și a unor lucrări, echipamente, instalații sau componente ale acestora, consecințe pe care factorii de conducere din cadrul acesteia nu le-au prevăzut, deși trebuiau și puteau să le prevadă.În cauză s-au efectuat patru percheziții (la sediile a două persoane juridice și domiciliile a două persoane fizice), în urma acestor activități procedurale fiind ridicate mai multe înscrisuri, documente și medii de stocare care vor fi valorificate pe parcursul urmăririi penale.Precizăm că aceste activități nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție, se arată în comunicatul Parchetului.Personajele-cheie implicate în tragedia de la Crevedia au fost audiate, marți, la Parchetul General. Inclusiv patronul stației GPL unde s-au produs exploziile, Ionuț Doldurea, a fost adus sub escortă să dea explicații în fața procurorilor.Procurorii încearcă să afle cum au fost posibile exploziile de la Crevedia chiar de la cei implicați în această tragedie. Mai multe persoane, printre care și patronul stației GPL unde au avut loc exploziile, Ionuț Doldurea – care deține 51% acțiunile Flagas SRL – au fost citate, marți, la Parchetul General.În fața procurorilor a ajuns și celălalt asociat al firmei Flagas SRL, Cosmin Stîngă, deținătorul a 49% dintre părțile sociale ale companiei.În timp ce acestea trebuie să se justifice în fața procurorilor, bilanțul morților în urma exploziei a ajuns la cinci. Ministerul Sănătății a anunțat că în această dimineață s-a înregistrat un nou deces în rândul victimelor exploziilor de la Crevedia. Este vorba despre un cetățean nepalez.„În cursul acestei dimineți, a decedat la Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar Arseni București încă unul din pacienții aflați în stare foarte gravă de la începutul internării și care avea un prognostic rezervat. Acesta era de origine nepaleză și avea arsuri de peste 90% din suprafața corporală. Adresăm condoleanțe familiei”, a informat Ministerul Sănătății. Pacientul care a încetat din viață în această dimineață era intubat și ventilat mecanic.Patru dosare CrevediaLuni, procurorii au efectuat percheziții la mai multe locații și au ridicat numeroase documente în cadrul anchetei privind explozia din Crevedia. În decursul acestei săptămâni, se prevede că vor avea loc audieri ale unui grup de pompieri care au suferit arsuri în urma deflagrației.Conform informațiilor obținute de la surse judiciare, echipa de procurori de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) responsabilă de investigarea incidentului din Crevedia s-a deplasat în mai multe locuri pentru a aduna documentele necesare în scopul construirii probei în această anchetă.Patru dosare au fost deschise în urma tragediei de la Crevedia. Două dosare au fost deschise de DNA, unul de Secția de Urmărire Penală din Parchetul General, iar al patrulea se află pe masa Parchetului Curții Militare de Apel București.