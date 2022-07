PERCHEZIȚII într-un DOSAR de ÎNȘELĂCIUNE: cum se poate vinde un imobil cu un buletin falsificat!

1. M.V., în lipsă, cercetată pentru savârşirea infracţiunilor de fals privind identitatea, prev. de art. 327 alin. (1) și (2) C.pen., participaţie improprie la fals material în înscrisuri oficiale, prev. de art. 52 alin. (2) C. pen., rap. la art. 320 alin. (1) şi (2) C.pen., fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. (1) C.pen., şi complicitate la înşelăciune, prev. de art. 48 C. pen., rap. la 244 alin. (1) şi (2) C.pen., toate cu aplic. art. 38 alin. (1) C. pen.





2. D.E.Ş., cercetat pentru savârşirea infracţiunii de înşelăciune, prev. de 244 alin. (1) şi (2) C. Pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. şi art. 77 lit. a) C. pen., şi uz de fals, prev. de art. 323 C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. şi art. 77 lit. a) C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. (1) C. pen.





3. B.D., cercetat pentru savârşirea infracţiunii de complicitate la înşelăciune, prev. de art. 48 C.pen., rap la art. 244 alin. (1) şi (2) C.pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., art. 77 lit. a) C. pen. şi art. 41 alin. (1) C.pen.



În concret, în urma probatoriului administrat, s-au reţinut următoarele:



La data de 02.07.2020, inculpata M.V., folosind o carte de identitate falsificată şi atribuindu-şi astfel identitatea martorei N.N., a indus în eroare un notar public, determinându-l ca fără vinovăţie să întocmească o procură potrivit căreia N.N. l-ar fi împuternicit pe inculpatul D.E.Ş. să vândă un imobil situat în municipiul Bucureşti.



Ulterior, în perioada 02.07.2020 – 27.07.2020 inculpata M.V. le-a înmânat inculpaţilor M.A., B.C. şi D.E.Ş. procura autentificată de notarul public, despre care cunoştea că este falsificată, pentru a induce în eroare persoana vătămată Ş. I. cu privire la împrejurarea nereală că N. N. intenţionează să îi vândă acesteia un imobil.



La datele de 27.07.2020 şi 06.08.2020, inculpaţii D.E.Ş., B.C. şi M.A., folosind procura falsificată, au încheiat o promisiune de vânzare-cumpărare şi respectiv un contract de vânzare-cumpărare cu persoana vătămată Ş.I., prezentându-i ca fiind reală situaţia neadevărată potrivit căreia N.N. îi vinde un imobil situat în municipiul Bucureşti, cei trei inculpaţi obţinând astfel în mod injust de la persoana vătămată suma de 120.000 euro, din care inculpatului B.C. i-a revenit suma de 70.000 euro.



La data de 15.07.2022 judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Constanța a admis în parte propunerea procurorului, dispunând luarea măsurii arestului preventiv, pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 15.07.2022 şi până la data de 13.08.2022 inclusiv, a inculpatului B.C., luarea măsurii arestului la domiciliu, pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 15.07.2022 şi până la data de 13.08.2022 inclusiv, a inculpatului D.E.Ş., şi disjungerea cauzei privind luarea măsurii arestului preventiv faţă de inculpata M.V.



La data de 15.07.2022 procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța a propus judecătorului de drepturi și libertăți de la Judecătoria Constanța luarea măsurii arestului preventiv, pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 15.07.2022 şi până la data de 13.08.2022 inclusiv, a inculpaţilor: